Власти защитили российскую экономику от испанского хамона и финского сыра (снова)

Продолжается наступление на санкционные продукты в интернете. На этот раз, судя по реестру запрещенных сайтов, досталось сразу нескольким категориям продуктов. Атака была проведена на сайты с доставкой испанских продуктов, в частности, хамона (испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок — Ред.). Был заблокирован сайт «Вино и хамон», который продает продукты мясной лавки на Мясницкой, в Москве, а также доставляет продукты по России. Кроме московской лавки, пострадали сайты «Всё про Испанию» и «Хамон 24», которые тоже торгуют вышеупомянутым деликатесом.

В случае с «Вином и хамоном» примечательно то, что на блокировку этого ресурса претендовали сразу три ведомства:

РКН, конечно, решил уважить сразу всех: и Заводский городской суд города Кемерово вместе с прокуратурой города Осинники Кемеровской области, и Росалкогольрегулирование, и Басманный районный суд Москвы вместе с прокурором Невского района Санкт-Петербурга.

Одновременно с мясом власти преследуют чуждый россиянам сыр. На уже упоминавшемся здесь сайте «Хамон 24» была заблокирована страница с сыром Бри, а заодно — страница с сырами на сайте, продающем молочные продукты из Финляндии — «Финская молочка». Также за сыр досталось сайту «Spanish Food». Не была обойдена вниманием и рыба вместе с икрой из Финляндии. Соответствующую страницу РКН заблокировал на сайте «Финка СПб».

Если вбить в поиск по реестру запрещенных сайтов слово продукты, то можно увидеть, что в 2019 году власти (чаще всего — прокуроры в регионах) наиболее активны в блокировках сайтов с санкционными продуктами. В 2018 году их было чуть меньше, а в 2016 почти не было.

Последнее массированное наступление на санкционку в интернете было этим летом и поздней весной, когда Роскомнадзор, опираясь на решения судов (а те, в свою очередь, удовлетворяли иски прокуроров), заблокировал полтора десятка страниц на сайтах с едой. Мы писали об этом.

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