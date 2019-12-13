В столичных автобусах может появиться система слежки

Оператор Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга и разработчик автокомпонентов поставят Мосгортрансу цифровое оборудование для столичных автобусов на 2,5 млрд рублей. В общественном транспорте Москвы появятся датчики подсчета и распознавания входящих и выходящих людей, а также видеокамеры с функцией валидации проездных.

Цифровизация планируется в новых автобусах, которые транспортная компания закупила в июне. Специалисты утверждают, что в скором времени заказать цифровой транспорт должны будут и частные перевозчики. В столице будет около 1,5 тысяч машин с умными датчиками.

В пресс-службе Мосгортранса подтвердили «Ъ», что «придерживаются курса на цифровизацию транспорта».

Цифровизация автобусов будет продолжаться, уверен собеседник “Ъ” на рынке. «Известно, что в следующем году закупать подобные автобусы должны будут и частные коммерческие перевозчики, и количество «умных автобусов» в Москве составит около 1,5 тыс.»,— отметил он.

Потенциально в систему онлайн-видеонаблюдения цифровых автобусов можно внедрить и решения для распознавания лиц, полагает коммерческий директор VisionLabs Илья Романов.

«Основная задача внедрения подобных технологий — упростить и ускорить проход пассажиров, а также составить тепловую карту города для оптимизации пассажиропотока каждого маршрута»,— поясняет он. Кроме того, возможны быстрая оплата с помощью биометрии лица, автоматическое определение льготных пассажиров и рост безопасности в салоне транспорта, добавляет господин Романов.

По мнению РосКомСвободы, намерение внедрить в общественном транспорте системы распознавания лиц будет попыткой массового нарушения приватности, вмешательством в личную жизнь граждан с использованием их биометрических данных без их на то согласия.

Напомним, мы выступаем за принятие законодательных либо судебных мер для введения моратория на использование систем распознавания лиц, которые являются технологиями двойного назначения и должны быть запрещены до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность их использования для граждан.

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