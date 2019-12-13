Мэр Химок хочет отсудить 2 миллиона рублей за статьи в интернете

Глава Химок Дмитрий Волошин подал в суд на депутатов горсовета от «Яблока» Андрея Малыгина и Антонину Стеценко. Он хочет взыскать более 2 млн рублей. Очередное заседание состоится в Химкинском городском суде в конце декабря.

Волошину не понравились две публикации на сайте yanovosti.ru. Первая представляет собой резолюцию митинга, прошедшего 11 ноября 2018 года в Химках. Там перечисляются городские проблемы: сдача под торговые объекты участков в зоне жилой застройки, лоббирование интересов определенных девелоперов, фальсификации протоколов собраний жильцов. Помимо Малыгина и Стеценко под резолюцией подписались члены областной общественной палаты Алексей Дмитриев и Дмитрий Мышкин.

Во второй публикации также перечисляются проблемы Химок: интенсивная застройка, бардак в сфере ЖКХ, дыры в бюджете. Во всем этом обвиняется Дмитрий Волошин. Кроме того, в публикации есть видео под названием «Пьяный мэр Химок поздравляет ветеранов с 9 мая». В ролике, размещённом на Youtube, Волошин пытается торжественно поздравить ветеранов, но едва выговаривает слова, спотыкаясь на словах «Великая Отечественная» и «фашизм». Дело происходит на стадионе, зрители громко смеются.

«В исковом заявлении говорится о моральном вреде, который был нанесен Дмитрию Владимировичу», — пишет Яблоко, также выложив скриншоты заявления:

«В минувшую пятницу стало известно, во сколько оценивает свои моральные страдания и финансовые издержки химкинский мэр. Таким образом, 500.000 рублей — моральная компенсация самого Главы, 1.452.000 рублей — услуги адвоката Натальи Весельницкой и ее помощниц (30.000 и 10.000 рублей в час (!) соответственно), 161.780 — почтовые и другие расходы. Итого – 2.113.780 рублей. Правда, чеки и прочие квитанции сторона истца на суде не предъявила, сославшись на то, что «человек, который должен был их привезти, застрял в пробке», и обещала предоставить их позже. Любопытно, что в плановых бюджетах на 2018 и 2019 года содержание Главы обходится Химкам в размере 6.755.000 рублей в год. В декларации о доходах за 2018 год Глава округа указал сумму в размере — 5.003.389 рублей. То есть оплата юридических услуг адвоката составляет порядка 33% годового дохода самого Главы за вычетом налогов. Может себе позволить, как считаете? И это в городе, где в 2017 и 2018 году муниципалитет был вынужден брать кредиты на погашение долгов, в первую очередь по зарплате работникам бюджетной сферы».

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Некоторые источники связывают Весельницкую с генпрокурором Юрием Чайкой, также она известна участием в «Трамп-гейте» — летом 2017 года она встречалась в Нью-Йорке с Дональдом Трампом-младшим, утверждая, будто у нее есть компромат на Хиллари Клинтон. Впрочем, потом выяснилось, что речь шла об участии финансиста Билла Браудера в предвыборной кампании демократов. Тем не менее информация об этой встрече вызвала скандал и стала одним из эпизодов «Трамп-гейта».

Ранее мэр Химок подавал иск ещё к одному местному депутату, журналисту Андрею Зайцеву. Тогда суд постановил взыскать 250 тыс. рублей.

Дмитрий Волошин в 2017 году стал героем интернета после праздничного выступления перед ветеранами:

На видео мэр города, выступающий на стадионе «Родина», читает предпраздничную речь, периодически запинается и дублирует части слов. Речь заняла у Волошина меньше минуты: посередине он, понимая, что запинается, жалуется на плохой микрофон.

По данным местной «Городской газеты», после инцидента была отстранена начальник отдела культуры администрации Химок Татьяна Жукова: якобы ей вменили то, что на мероприятии не подготовились к приезду мэра.

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