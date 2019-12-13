Провайдер выиграл у Роскомнадзора суд о планах установки СОРМ

Суд поддержал провайдера в споре с Роскомнадзором по планам установки системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Управление Роскомнадзора по Челябинской области пыталось привлечь АО «Квантум» к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с ФСБ по разработке планов внедрения и модернизации оборудования, для чего обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Однако суд отклонил требование, и апелляционный суд также оставил решение в силе.

По материалам дела, в Роскомнадзор по Челябинской области поступили материалы управления ФСБ по Челябинской области, согласно которым АО «Квантум» якобы нарушило требования законодательства РФ в сфере связи.

В частности, речь шла о том, что в конце апреля 2019 года УФСБ России по Челябинской области сообщило АО «Квантум», что для проведения модернизации СОРМ на сетях оператора связи компании необходимо до конца июня 2019 года разработать и согласовать с УФСБ России по Челябинской области новый план по внедрению технических средств СОРМ. К назначенному сроку АО «Квантум» требования не выполнило.

В июле в отношении «Квантум» был составлен протокол об административном правонарушении, затем материалы дела были переданы в суд.

Однако суд установил, что установленные в письме сроки на утверждение нового плана были определены УФСБ по Челябинской области в одностороннем порядке. Кроме этого судом было установлено, что предложенный УФСБ план не соответствует актуальным требованиям Минкомсвязи РФ, так как в плане указано, что оператор связи на первом этапе внедрения СОРМ предоставляет копии сертификатов соответствия оборудования СОРМ, а в действующий версии требований этого пункта нет.

Также установлено, что на момент направления письма о необходимости разработки нового плана, уже существовал подписанный всеми сторонами план, срок действия которого — до 4 квартала 2019 года. При этом доказательств наличия обстоятельств, в связи с которыми разработка нового плана была бы необходима суду не было предоставлено.

На основании вышеизложенного Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил требования истца, затем Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

Напомним, в настоящее время идет внедрение и подготовка к внедрению на сетях операторов связи оборудования СОРМ (систем оперативно-розыскных мероприятий) в рамках «пакета Яровой».

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