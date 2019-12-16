10 лет «Госуслугам». Самое востребованное — запись к врачу

Портал госуслуг отмечает десятилетие со дня официального запуска, став за этот период одним из наиболее посещаемых сайтов государственных услуг в мире, сообщает Минцифры. За этот период к нему присоединилось более 100 миллионов человек.

Компания Ростелеком, выступающая оператором портала, сообщила, что в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов сейчас входят запись на прием к врачу (воспользовалось порядка 60 млн человек), получение информации о пенсионных накоплениях (24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (больше 7 млн) и подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн).

Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

За 10 лет через сервис граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет.

Среди планов «Госуслуг» по дальнейшему развитию – запустить комплексные сервисы, соответствующие наиболее распространенным жизненным ситуациям (суперсервисы) и новое мобильное приложение.

«”Госуслуги” станут частью единой цифровой государственной экосистемы, куда также войдут “Госвеб” и другие проекты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», – приводит слова главы Минцифры Максима Паршина пресс-служба ведомства.

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