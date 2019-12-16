«Рамблер» решил не преследовать Nginx

Спустя четыре дня после обысков в компании Nginx, которые потрясли Рунет, медиахолдинг Рамблер направил русской службе Би-би-си пресс-релиз, в котором заявил, что отказывается от претензий к компании Nginx и разрывает контракт с юридической фирмой, начавшей преследование Nginx от имени холдинга, а также призывает фирму забрать заявление.

В пресс-релизе сообщается, что заявление на Nginx подала компания Lynwood, которая защищала интересы Рамблера в сфере интеллектуальной собственности. Юристы Lynwood проверили, как создавался проект Nginx и решили, что права Рамблера могли быть нарушены. Однако они не согласовывали подачу заявления в правоохранительные органы с руководителями Рамблера и Сбербанка, которому принадлежит 46,5% медиахолдинга.

Напомним, 12 декабря основатели компании Nginx сообщили об обысках и заведенном на них уголовном деле. Дело касается авторского права: сооснователь Nginx начал работу над проектом ещё будучи сотрудником Рамблера, и медиахолдинг посчитал, что права на Nginx принадлежат ему.

С заявлениями в поддержку Nginx выступили крупнейшие интернет-компании, многие активисты и публичные лица. Утром 16 декабря стало известно, что днём совет директоров Rambler Group соберется на внеочередное совещание, чтобы обсудить дело против Nginx. В совете директоров холдинга четыре представителя Сбербанка, глава которого, Герман Греф, негативно высказался об уголовном деле как способе решения проблемы авторских прав.

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Будет ли остановлено уголовное дело?

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Одно только решение совета директоров не остановит уголовное дело, заведенное на Nginx, однако Би-би-си пишет, что ключевая роль здесь будет у самого Рамблера — если он не будет сотрудничать со следствием, дело заглохнет. Bloomberg назвал всю ситуацию с уголовным делом против Nginx «примером использования силовиков для решения корпоративных конфликтов».

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Что об этом говорят?

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Александр Плющев, журналист, в своём Telegram-канале: Менеджмент Рамблера может сколько угодно обращаться с просьбой о прекращении уголовного дела по Nginx, но прекращать его или нет может решать тот, кто его возбуждал. Так что может и не прекратить. Впрочем, как показывает практика похожего наезда «Тинкофф — Немагия», таки да, прекращают «за примирением сторон». Но Тиньков и иски все забрал, а тут претензии, судя по всему, остаются.

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Владислав Здольников, IT-эксперт, в своём Telegram-канале: Всё мировое IT-сообщество вынудило их сделать шаг назад. Несмотря на то, что никакой процедуры «попросит прекратить уголовное дело» не существует, скорее всего, оно будет прекращено. Те, кто решил устроить этот рейдерский захват, даже не думали о об общественной реакции, которая может последовать.

Произошло абсолютно то же самое, что в случае с Иваном Голуновым — посадим неугодного журналиста, покажем фейковые фотки с его квартиры, несколько тысяч человек повозмущаются, и всё. Так же и тут: припугнём и ребята отдадут долю, кто будет впрягаться за коммерческую компанию?

Понятия «сообщество», «бесплатный софт» находятся за гранью понимания гопоты, они мыслят исключительно деньгами (причём, чужими) — это единственная их ценность. Расслабляться рано.

Нужно очень внимательно следить за этой историей.

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