Торговые агрегаторы и онлайн-магазины обяжут принимать отечественные платежные системы

Российский кабмин внёс в Госдуму проект закона №861571-7 «О внесении изменений в статью 16-1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»», который обязывает торговые агрегаторы и онлайн-магазины использовать национальные платёжные инструменты. Скорее всего, речь идёт в большей степени о картах «Мир».

Во-первых, в список регулируемых законом «О защите прав потребителей» субъектов рынка вносятся «владельцы агрегаторов». Во-вторых, им прописывается обязанность обеспечить возможность оплаты товаров, работ или услуг отечественными платёжными инструментами в рамках национальной системы платёжных карт. Данная обязанность распространяется на продавца (исполнителя, владельца агрегатора), выручка которого за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей.

Причем в отношении тех, чья выручка превышает 40 миллионов за вышеозначенный период, закон вступает в силу с 31 декабря 2019 года; для имеющих выручку, превышающую 30 млн, — с 1 сентября 2020 года; для тех, у кого превышает 20 млн руб., — с 1 января 2021 года.

В пояснительной записке сказано:

«Законопроектом предлагается расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, либо наличными денежными средствами по выбору потребителя путем распространения указанных требований на владельца агрегатора и на продавцов, (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом».

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Проект закона разработан в соответствии с пунктом 01.01.005.004 Плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафактной продукции (в том числе нелегально импортируемой), существует в значительной доле именно за счет организаций с небольшим оборотом (часто предприятий — однодневок), использующих исключительно наличную форму расчетов с покупателями, — утверждают авторы законопроекта. — Чаще всего такая продукция реализуется именно через сеть «Интернет», вследствие практически полного отсутствия механизмов текущего контроля со стороны государственных органов. Недобросовестные участники рынка, стремящиеся к осуществлению торговли за наличные и создающие тем самым неравные условия конкуренции за счет экономии издержек для добросовестных игроков, будут поставлены перед необходимостью либо изменения модели ведения бизнеса, либо ухода с рынка. При этом любой из указанных результатов приведет к качественному улучшению защиты прав потребителей за счет расширения предложения со стороны добросовестных участников рынка торговли».

Авторы утверждают, что на сегодня уже многие торгово-сервисные предприятия с годовым оборотом от 20 млн рублей уже принимают оплату товаров и услуг с использованием национальных платёжных инструментов, и у тех торгово-сервисных предприятий, которые до этого не принимали платёжные карты, возникнут новые расходы, при этом вырастет оборот и снизятся затраты на инкассацию. «При этом принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть «Интернет», повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг, упрощая возможность реализации права на удовлетворение своих требований, повышение уровня прозрачности расчетов в сфере торговли и услуг», — говорится в документе.

Принятие законопроекта, обещают авторы, не потребует выделения доп.средств из бюджета.

Документ на днях был направлен в комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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