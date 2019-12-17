«Главкосмос» запустит с Байконура интернет-спутники OneWeb

Первая партия спутников британского проекта OneWeb отправлена на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщениях на сайте АО «Главкосмоса» (дочернего предприятия Госкорпорации «Роскосмос») и компании OneWeb в Twitter.

It’s wheels up to #Baikonur for our next batch of OneWeb satellites. Thanks to the OneWeb team & the team at OneWeb Satellites in Florida for all of the hard work. 🛰 #Antonov #WheelsUp pic.twitter.com/lTVWdMFKQp — OneWeb (@OneWeb) December 15, 2019

Спутники доставлены на место с помощью самолета Ан-124-100. В ближайшее время начнется подготовка космических аппаратов к запуску, который запланирован на 30 января 2020 г.

Часть спутников будет запущена с Байконура, часть — из Гвианского космического центра. По плану OneWeb, космические аппараты дадут широкополосный доступ в интернет для пользователей всего мира. В России разработчикам глобальной системы спутникового интернета не дали частот для работы. Против этого выступила ФСБ, которая сочла проект угрозой национальной безопасности.

Выполнение работ по запуску космических аппаратов группировки OneWeb обеспечивает «Главкосмос» в рамках контрактов с французской компанией Arianespace.

Ранее, в феврале 2019 г., шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете «Союз-СТ». Также в апреле 2020 г. планируется первый коммерческий пуск с «Восточного».

OneWeb (ранее известная как WorldVU) – британская компания, целью которой является создание международной спутниковой сети мобильной передачи данных, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет всем желающим. В общей сложности компания хочет развернуть на околоземной орбите группировку из порядка 600 низкоорбитальных спутников и начать их коммерческую эксплуатацию уже в 2020 г. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить круглосуточное покрытие Земли.

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