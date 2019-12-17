17.12.2019

«Главкосмос» запустит с Байконура интернет-спутники OneWeb

На космодром Байкнур прибыла первая партия спутников по раздаче "космического интернета", запуск которых намечен на конец января 2020 года, а другая часть будет отправлена на орбиту из Гвианского космического центра

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Первая партия спутников британского проекта OneWeb отправлена на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщениях на сайте АО «Главкосмоса» (дочернего предприятия Госкорпорации «Роскосмос»)  и компании OneWeb в Twitter.

Спутники доставлены на место с помощью самолета Ан-124-100. В ближайшее время начнется подготовка космических аппаратов к запуску, который запланирован на 30 января 2020 г.

Часть спутников будет запущена с Байконура, часть — из Гвианского космического центра. По плану OneWeb, космические аппараты дадут широкополосный доступ в интернет для пользователей всего мира. В России разработчикам глобальной системы спутникового интернета не дали частот для работы. Против этого выступила ФСБ, которая сочла проект угрозой национальной безопасности.

Выполнение работ по запуску космических аппаратов группировки OneWeb обеспечивает «Главкосмос» в рамках контрактов с французской компанией Arianespace.

Ранее, в феврале 2019 г., шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете «Союз-СТ». Также в апреле 2020 г. планируется первый коммерческий пуск с «Восточного».

OneWeb (ранее известная как WorldVU) – британская компания, целью которой является создание международной спутниковой сети мобильной передачи данных, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет всем желающим. В общей сложности компания хочет развернуть на околоземной орбите группировку из порядка 600 низкоорбитальных спутников и начать их коммерческую эксплуатацию уже в 2020 г. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить круглосуточное покрытие Земли.

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