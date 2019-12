«Главкосмос» запустит с Байконура интернет-спутники OneWeb

Первая партия спутников британского проекта OneWeb отправлена на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщениях на сайте АО «Главкосмоса» (дочернего предприятия Госкорпорации «Роскосмос») и компании OneWeb в Twitter.

It’s wheels up to #Baikonur for our next batch of OneWeb satellites. Thanks to the OneWeb team & the team at OneWeb Satellites in Florida for all of the hard work. 🛰 #Antonov #WheelsUp pic.twitter.com/lTVWdMFKQp

— OneWeb (@OneWeb) December 15, 2019