Среди россиян наметился спрос на сервисы анонимной верификации

В России растет число сервисов, предоставляющих услуги анонимной верификации при подключении к онлайн-платформам, сообщает «Ъ» со ссылкой на ИБ-специалистов. Это связано с тем, что в стране действует требование об обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

Такие сервисы предлагают мобильные номера в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов, услуга стоит от трёх до трёхсот рублей, рассказал технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков. Судя по ошибкам в англоязычных версиях сайтов, сервисы ориентированы на русскоязычную аудиторию, отметил эксперт.

Подобные сервисы могут использоваться для распространения вредоносных программ или другого мошенничества, предупредил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, в первую очередь риски касаются пользователей соцсетей и магазинов приложений:

«При помощи сгенерированных аккаунтов могут накручивать лайки у постов, чем заманивают пользователей. При этом в таких постах могут, например, продавать несуществующий товар. Аналогичная ситуация с накручиванием лайков у зловредных приложений».

.

Сервисы, о которых идет речь, предоставляют пользователям телефонные номера на временной основе. Среди сайтов, которые занимаются такими услугами, sms-reg.com, getsms.online, smska.net, simsms.org и др.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что не знают о таких сервисах, но допустили, что они могут использоваться для противоправных действий.

Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил «Газете.Ru» глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.

«Используя разнообразные технические средства, злоумышленники или просто люди, которые не хотят оставлять следов в интернете, используют всевозможные способы, чтобы скрыть свою личность при подключении к сети; чтобы работать в сети. Законодательство — не только российское, но и во многих других странах, предусматривает, что человек при подключении к публичным точкам доступа должен как-то себя идентифицировать. Это совершенно правильная инициатива. Возможно, она дает пользователям некоторые неудобства, но однако позволяет, по крайней мере для государства, контролировать, кто подключается в публичных местах к точкам доступа — и выявлять потенциально опасные подключения», — заявил эксперт.

Люди не хотят раскрывать свою личность, и причины этого могут быть разные: кто-то смотрит запрещенный контент; кто-то собирается сделать что-то противоправное, кто-то просто хочет остаться анонимным. Все они ищут способы обхода систем идентификаций пользователей.

«Поэтому в нашем понимании подобные сервисы действительно представляют собой угрозу. Злоумышленники и люди, которые готовы зарабатывать на этом, занимают нишу бизнеса, которая позволяет получать неплохие и, надо сказать, легкие деньги. Более того, этот бизнес достаточно легален, поэтому ожидать, что он будет расти в ближайшие несколько лет, ожидать, что он станет трендом, по моему мнению, стоит. Яркий пример этому — когда государство попыталось запретить доступ к определенным ресурсам или мессенджерам, население, которое до этого не знало, что такое сервисы VPN, активно стало ими пользоваться. Количество сервисов анонимной верификации будет расти, поэтому и законодателям, и техническим специалистам надо будет подумать, как закрыть эту лазейку», — заключил Дягилев.

Стоит заметить, что несмотря на уже вступивший в силу закон о деанонимизации пользователей мессенджеров, случаев того, чтоб власти предъявили в связи с этим претензии хотя бы к одному мессенджеру, пока не зафиксировано. Очевидно, наиболее щепетильно относящиеся к своей конфиденциальности граждане просто хотят лишний раз подстраховаться, если готовы воспользоваться подобными услугами.

.

.

.