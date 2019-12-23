Страны Таможенного союза выступили против российского закона о предустановке ПО

Казахстан, Беларусь и Киргизия на заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря выступили против российского закона о предустановке российских приложений на смартфоны, сообщают «Ведомости», в распоряжении которых есть протокол заседания комиссии.

Претензии стран входящих в союз вызвало то, что закон о предустановке российских приложений может затруднить торговлю внутри союза, а также нарушает регламент ВТО и самого союза. Из-за закона, странам входящим в союз, будет труднее торговать смартфонами в России.

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«Несмотря на то, что мы двигаемся к свободному внутреннему рынку, страны стремятся защитить своих производителей и ставят препятствия развитию торговли».

— заявила Жанель Кушукова, вице-министр торговли и интеграции Казахстана на очередном заседании ЕЭК 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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Скоро Евразийская экономическая комиссия примет окончательное решение по российскому закону, для чего запросит сначала мнение России, но сейчас ситуация для России неблагоприятна. «Такого решения [на совещании ЕАЭС] следовало ожидать — эти поправки подрывают сами принципы экономической интеграции. Исключений в нём становится больше, чем правил, начиная от эмбарго на ввоз продукции и заканчивая законом о госзакупках», — прокомментировал Ведомостям юрист NSP Илья Рачков.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков считает, что закон о предустановке ПО не нарушает договор о ЕАЭС. «Решающее значение будут иметь подзаконные акты – перечень товаров, на которые предустанавливается софт, перечень софта и порядок его предустановки. Минкомсвязи с ФАС и Роспотребнадзором будет крайне внимательно следить, чтобы интересы евразийских партнеров не были ущемлены и чтобы разработчикам ПО из стран союза был обеспечен недискриминационный доступ на российский рынок», — комментирует он.

Издание сообщает, что спорные детали закона Федеральная антимонопольная служба обсудит на совещании в понедельник 23 декабря. Сам закон о предустановке российского ПО подписал президент Владимир Путин 2 декабря этого года, он вступает в силу с 1 июля 2020.

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