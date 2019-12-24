Чему научили учения по Суверенному Рунету?

В России прошли пышно анонсируемые госведомствами учения «по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям», в ходе которых было проработано несколько сценариев. Об этом, по сообщению РБК, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов. Проходили они несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах РФ.

Замминистра Алексей Соколов говорит, что учения проходили в течение нескольких дней на территории России, в том числе в Москве, Ростове и Владимиреhttps://t.co/tHSw3EynFb — Медиазона (@mediazzzona) December 23, 2019

Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, «интернета вещей» и связи общего пользования проводило Минцифры совместно с другими органами власти и операторами связи. Один из эпизодов штабных учений проходил в IT-компании «Ростелеком-Солар», где изучалась кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы.

Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут сегодня в России. Минсвязи направило соответствующее предупреждение… Posted by Говорит и показывает Санкт-Петербург on Monday, December 23, 2019

Первый сценарий — по обеспечению безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата их трафика и SMS, раскрытия сведений об их месте нахождения.

Во втором сценарии исследовались риски и уязвимости «умных» устройств, в том числе при использовании на объектах критической информационной структуры, к которой относятся сети связи энергетических, транспортных, финансовых и ряда других компаний.

По словам Соколова, сценарии реализовывались в течение нескольких дней в Москве, Ростове, Владимире и еще ряде городов страны:

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России».

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Доклад с итогами учений будет представлен президенту, добавил он.

Вторая часть мероприятия прошла без участия журналистов. Но корреспондент «Ведомостей» ознакомился с презентацией по итогам учений. В ней уточняется, что как минимум часть учений проводились 16 и 17 декабря, в них участвовали четыре федеральных оператора связи. Для каждого из них отрабатывались 18 сценариев атак – 12 через сигнальные сети протокола SS7 (канал, через который передаются служебные команды для соединения абонентов в телефонных сетях по всему миру) и шесть – через сигнальные сети протокола Diameter (один из основных протоколов в сетях 4G). На отработку каждого сценария требовалось около 20 минут.

В учениях помимо Минцифры должны были участвовать четыре оператора — Ростелеком, Вымпелком, МТС, Мегафон, а также МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и Group-IB. Соколов, согласно документу, руководил учениями.

Согласно презентации, условному злоумышленнику удалось успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% атак через протокол Diameter. Время обнаружения каждой атаки составило в среднем 2–3 минуты.

Тестирование оборудования на устойчивость в случае кибератак проводилось только в октябре на Урале на системах «РДП», за подключение которых отвечает компания «Данные – центр обработки данных», подтвердили «Ведомостям» два человека, знакомые с планами Минцифры. По словам одного из них, это тестирование проводилось на выделенном трафике и не могло затронуть обычных пользователей.

Несмотря на поддерживаемую в СМИ атмосферу торжественности и загадочности, во многом сложилось ощущение, что власти и сами не понимали суть происходящего — этим объясняются малосодержательные комментарии как самих участников учений, так и бессвязные репортажи журналистов с места событий в духе «вот тут кнопочки, а вот там огоньки» — видимо, присутствующие в сюжете специалисты были не в силах ввести «акул пера» в курс дела:

Как всегда, категоричен в своей оценке учений исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, который уверен, что единственный возможный и ожидаемый результат этих мероприятий — «НИЧЕГО»: «Никаких перерывов связи, отключений, прости г-споди, интернетов не будет и быть не может. Ну, максимум, что может реально случиться, то это только то, что все вот эти вот важные дяди в пиджаках соберутся вместе и нажрутся водки, что перед праздниками вполне себе естественно. Особенно, за счет бюджета и в пафосном помещении министерства носков». Он также добавляет, что сбои на сетях не имеют никакого отношения ни к этим учениям, ни вообще к «суверенному Рунету»:

«Ну, нет никакого «сувенирного рунета» в принципе. И, очевидным образом, не будет. Просто потому, что РКН импотентен что-либо построить по определению. То, что сейчас какие-то там сайты лагают, сервисы отваливаются, а линии рвутся — просто совпадение. Это все было и раньше, просто никто это не ассоциировал с криворукими <высокого уровня специалистами> из РКН».

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Очевидно, так эксперт отреагировал на сообщения пользователей IT-портала GitHub о перебоях с интернетом во время учений. Они зафиксировали более 20 случаев неполадок, в том числе в Москве, Калининграде, Саратове, Воронеже, Кисловодске, Новороссийске, Санкт-Петербурге и других городах России.

За сутки до анонсированных Минцифры учений журналист CNews Игорь Королёв написал в своём Telegram-канале: «Пиарщег Минкомсвязи разослал журналистам письмо. Он сообщил, что завтра в 18:00 в штабе Минкомсвязи будут подводиться итоги учений по суверенизации интернета. При этом он пока ещё не знает, позовут ли туда журналистов или нет, но данные о желающих туда попасть журналистов попросил прислать сегодня. И в шутку добавил: «А то вдруг завтра интернет не будет работать и связи с вами не будет»». О каких-либо технических подробностях прошедшего мероприятия он не сообщает.

#учения #usher2 Я достал и расшифровал некторые материалы с сегодняшнего совещания Минцифры по учениям. Что-то мне подсказывает, что будет объявлен или закрытый режим, или не закрытый, но достать мы не сможем. Так что, кормитесь слухами. Пусть это буду… https://t.co/RDpOnQiy65 — Phil Kulin (@schors) December 23, 2019

Создатель и владелец «Эшер II» Филипп Кулин ознакомился со слайдами, которые были представлены Минцифры, после чего изложил «в вольном пересказе» увиденное, придя по ходу повествования к выводу — для инициаторов учений «интернет непонятен, что там тестировать никому не понятно», ну и главное:

«ОНИ ПУТАЮТСЯ между законом «об устойчивом Рунете» и законом «о критических объектах информационной инфраструктуры». Это разные законы, живущие каждый в своей песочнице, эта путаница идет ещё с самого начала появления законопроекта «об устойчивом Рунете»».

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Также он своими словами изложил рекомендации по итогам учений (осторожно, в тексте ниже может присутствовать ирония!):

«Для повышения эффективности предупреждения, выявления и блокирования атак через сигнальные сети на стороне оператора связи необходимо предусмотреть:

Инструменты выявления атак через сигнальные сети SS7 и Diameter, которые позволят своевременно обнаруживать атаки на отдельных абонентов мобильной связи и инфраструктуру оператора; Настройки телекоммуникационного оборудования, запрещающие сигнальные сообщения, которые не используются для организации связи между операторами, но могут применяться для проведения атак на сети операторов связи; Процедуры и инструменты безопасности, позволяющие оперативно блокировать атаки через сигнальные сети; Периодические внешние аудиты безопасности сигнальных сетей; Покинуть рынок, если пункты 1-4 явились для оператора такими же неожиданными, как и для представителей Минцифры».

Ещё до озвучивания Минцифры результатов учений, высказались по ним операторы и другие отраслевики. Если будет реализовано все заявленное, то без сбоев не обойтись, опасается гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв.

«Я так подозреваю, что будут отключены некоторые сегменты и будет проверена работоспособность сегмента, который останется, — говорит он. — Многие наши интернет-сервисы работают через западные серверы, даже тот же самый Яндекс теоретически может перестать работать. Я думаю, возможно, какие-то перебои все-таки будут. Что касается перехвата канала связи, естественно, если в Россию приходит десять кабелей интернета и вы перекрываете девять, то по одному каналу вы можете перехватывать всю оставшуюся коммуникацию и связь и контролировать их».

Один из ключевых вопросов — будет ли попытка на время отключить каналы связи России с зарубежьем. Скорее всего, нет. Блокировка внешнего трафика могла бы иметь разрушительные последствия для всей инфраструктуры, и все это понимают. Поэтому «учения» будут достаточно формальными, уверен директор и совладелец екатеринбургского провайдера «Интерра», обслуживающего десять городов в Свердловской области, Виталий Листраткин. Его компания никаких извещений о готовящихся учениях не получала:

«Скорее всего, это будет представлять собой некую перекличку: на первый-второй рассчитайсь. Я не думаю, что кто-то будет рвать внешний трафик. Хотя, на самом деле, если вдуматься в формулировку «учения», то это было бы логичным — сорвать внешний трафик и посмотреть, что из этого получится. Никто на эти детские эксперименты не ведется. Грубо говоря, Минсвязи звонит в какой-нибудь технический центр МТС и спрашивает: как у вас обстоят дела с ремонтом, починим, если вдруг что-то случится? А те, естественно, отвечают: конечно, починим, не вопрос, вы, барин, не беспокойтесь, все будет хорошо».

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Генеральный директор «Уфанет» Искандар Бахтияров тоже уверяет, что не получал никаких писем из Минцифры и ему самому интересно, как учения скажутся на Интернете в Уфе. «Надеюсь, что их учения не выйдут за пределы выделенных участков. Они, скорее всего, повлияют на качество Интернета, интересно, насколько заметно или незаметно это пройдёт. Вообще Интернет разработан на случай ядерной войны, и он достаточно живучий, отключить его не так просто», — сказал Бахтияров.

По мнению гендиректора и основателя компании «Инсис» Артема Черанева, на учения уйдут сутки. Возможно, в них задействуют существующие у провайдеров «комплексы «Ревизор», которые отсекают трафик от запрещенных сайтов — не порнографии или соцсетей, а от площадок наркоторговли и пропаганды терроризма». Он не исключает, что 23 декабря возможны проблемы со связью, но подчеркивает, что это «лишь может быть»: «[Как будут проходить учения, я не знаю], врать не буду. Я бы организовал управляемую атаку. Посмотрел бы, как работает система «ревизоров». Но как они будут действовать, я не в курсе». По словам Черанева, такие испытания уже проводили, но впервые информация о них стала публичной. «Такие учения проводятся давно, никто этого не замечает». Основатель «Инсис» добавил, что цели изолировать Рунет ни у кого нет — в законе эта мера прописана на случай критической ситуации.

Реакция Сети в основном была предсказуемо негативной:

Ну чо там? Учения по изоляции интернета начались уже? pic.twitter.com/xEqACqnRkI — Krychek (@Krychek5) December 23, 2019

Нет домашнего интернета, провайдер говорит, что авария. Как я понимаю учения по автономному интернету проходят успешно — Смирнов (@sssmirnov) December 23, 2019

В России прошли учения по изоляции интернета. В Минкомсвязи назвали их успешнымиhttps://t.co/SfJ4QWON3O pic.twitter.com/wnFhDh0UTn — Лентач (@the_lentach) December 23, 2019

А учения с сахаром будут? — Иван (@IwthsuYbFWB3GBR) December 23, 2019

Сейчас проходят учения по изоляции российской части интернета. Им так сильно интернет воровать мешает, что хотят его отключить? Опубликовано Александром Тихомировым Воскресенье, 22 декабря 2019 г.

Уже после оглашения результатов учений Алексеем Соколовым Климарев заявил:

«Дело в том, что до сих пор в открытом доступе нет ни одного официального документа с планом проведения учений. При этом в опубликованных организационных указаниях говорится, что такие учения, если они плановые, объявляют за два месяца до начала, а внеплановые — не менее чем за 10 дней. В нашем случае учения получаются совершенно внезапными: никто никого ни о чем не предупреждал, плана проведения учений нет, до сих пор не готовы официальные документы, которые бы разъясняли модели угроз, как того требует закон. Версия о возможной засекреченности таких документов не выдерживает критики, потому что в учениях задействован десяток различных ведомств и организаций — от ФСБ до «Лаборатории Касперского», а также крупные операторы связи. Они ведь должны были получить хоть какой-то план мероприятия. Представьте себе, как проходят военные учения. Понятно, что там есть какие-то секретные вещи, тем не менее, до каждого подразделения доводятся планы их действий. Иначе в случае военных учений мы увидим следующую картину: по полю будут бегать солдаты непонятно с какой целью и неизвестно против какого врага. Здесь ровно та же ситуация. Минкомсвязи и провайдеры будут бегать по полю непонятно зачем».

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«В опубликованном документе написана совершеннейшая глупость, — продолжает он, — потому что ни на каком тестовом полигоне перечисленных вещей не сделать, ведь полигон по определению будет отличаться от реальных сетей связи. По моему мнению, такие учения могут выглядеть только так: соберутся абсолютно некомпетентные люди, будут надувать щеки и обсуждать те вещи, в которых они не разбираются, вот и все. Я не очень понимаю компетенции того же МВД, зачем ему вмешиваться в работу сетей связи, допустим, «Ростелекома» — что им там делать? Сама по себе идея этих учений — это нонсенс как с точки зрения обороноспособности страны, так и с точки зрения их организации».

У крупных операторов связи есть специальное подразделение, которое занимается в том числе мобилизационной схемой на случай ЧС, уточняет эксперт: «На самом деле, операторы подобные учения проводят каждый день, ведь постоянно случаются какие-то аварии на сетях и другие инциденты. Поэтому операторы четко знают, что им нужно делать в каждом конкретном случае. У МВД же есть свои ведомственные сети связи, у армии — подразделение, которое занимается связью. Зачем нужно их всех каким-то образом обучать, непонятно».

«Для всех этих солдафонов, которых привлекли к участию, учения — это танки в поле, поэтому от учений они, вероятно, ожидают чего-то подобного, — говорит Филипп Кулин. — Военные здесь играют ролевую игру по мотивам, которые им задали сверху. Думаю, авторы закона включили их в этот список, потому что знают такие страшные слова: МВД, ФСБ, ФСО. Ведь, по их мнению, именно эти ведомства должны отвечать за безопасность. А те теперь сидят и думают: а что ж мы делать с этим будем? Единственное, что похоже на правду, это участие Positive Technologies, поскольку они давно занимаются подобными вопросами. Возможно, компания провела какой-нибудь семинар, подготовила презентацию, которую потом и представили для сегодняшнего отчета».

«Меня пугает слово учения и то, что ответственные за это мероприятие люди сами не понимают его смысла в этом контексте, — продолжает он. — Мы видим, что они плюют на нормы. С другой стороны, смешно, что эту проверку и совещание сделали закрытыми, а мы, участники интернета, сидим и гадаем на кофейной гуще. На самом деле, половина закрытых совещаний являются таковыми не из-за секретной информации, а потому, что там пустая отчетность, и никто бы не хотел, чтобы это выходило на публику».

Как видим, ни смысл проведённых учений, ни их итоги так толком никому и не стали понятны.

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