Полиция пришла ночью к девушке, выложившей видео учений по разгону митинга со школьниками

На днях пользователь Instagram Екатерина Пантелеева опубликовала видеозапись с учениями в Новотроицкой средней школе в Татарстане, на которой видно, как сотрудники МВД отрабатывали навыки по разгону митингов и действия во время массовых беспорядков, в качестве «участников акции» были использованы девятиклассники.\

Женщина указала, что учения проводила Росгвардия: «Задача сотрудников МВД была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи». По ее словам, школьников просили «нападать на Росгвардию, вооруженную щитами», а «те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам девятого класса».

Родителей несовершеннолетних никто не предупредил — детей просто попросили прийти в спортивной форме и сняли с уроков. Сами школьники восприняли людей, с которыми им поручили драться, как сотрудников Росгвардии. Позже в этом ведомстве открестились от организации странного мероприятия.

Некоторые школьники потом пожаловались, что получили в ходе «учений» ссадины и синяки, поскольку полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы.

Ролик вызвал большой скандал, после чего глава МВД России Владимир Колокольцев предупредил министра МВД Татарстана о неполном служебном соответствии, а также распорядился уволить непосредственных организаторов этой акции.

В распоряжении «МБХ медиа» появилась более полная видеозапись учений МВД в школе в Татарстане. На них видно, что как минимум несколько из «митингующих» были школьниками.

Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/5Tby9ad1mk — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 23, 2019

И вот недавно стало известно, что к Пантелеевой после 23.00 часов пришла полиция. Как сообщает в своём Twitter председатель профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин, правоохранители сказали ей написать объяснительную о том, где она взяла видео и кто просил его опубликовать.

К Екатерине Пантелеевой, к девушке, которая первой опубликовала в соцсетях видео с учениями полиции в школьном дворе, прямо сейчас, после 23 часов, домой приехали сотрудники полиции.

Требуют объяснений: откуда видео взяла, кто просил опубликовать? Другого времени не нашли😡 pic.twitter.com/nu9UccuWpH — Раушан Валиуллин (@valiullinrf) December 23, 2019

По словам Валиуллина, он рекомендовал Пантелеевой воспользоваться 51 статьей Конституции и требовать вызова повесткой и с адвокатом. Но она предпочла написать объяснительную, в которой указала, что опубликовала видео, «чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы», рассказал Валиуллин. После этого полицейские уехали.

Тем временем, стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев распорядился уволить организаторов данных полицейских учений с привлечением школьников.

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