Роскомнадзор обратился в суд для блокировки двух почтовых сервисов

Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иски о блокировке на территории России почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com, сообщает ТАСС. Как стало известно ранее, Роскомнадзор пытается заблокировать эти сервисы по просьбе ФСБ. Причина по которой сервисы впали в немилость у ФСБ может быть в том, что ими могли пользоваться люди, связанные с ложными сообщениями о минированиях зданий, приводит РБК мнение опрошенных экспертов.

Конфликт Роскомнадзора, ФСБ и почтовых сервисов развивается уже несколько месяцев. Ранее в этом году Mailbox и Scryptmail отказались войти в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязало бы их передать ключи для расшифровки сообщений ФСБ. После отказа компаний, ФСБ поручила Роскомнадзору заняться блокировкой этих почтовых служб.

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Действительно ли с сервисов приходили сообщения о минированиях?

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Этого подлинно не известно, однако в СМИ были новости о том, что в апреле этого года в Петербурге пришлось эвакуировать Эрмитаж и Мариинский театр из-за сообщений о заложенных бомбах, пришедших с адреса на @scryptmail.com. Также сообщалось, что в республике Алтай и в Омской области существуют методички для администраций школ, в которых сообщения со @scryptmail.com, @mailbox.org, @mailfence.com, @protonmail.com, @mail.bg, @all.bg и других почтовых служб просят заносить в черный список. Вопрос вызывает то, насколько эффективна будет блокировка этих почтовых служб против ложных сообщений о минированиях и насколько необходимо их блокировать из-за того, что кто-то писал с их помощью угрозы.

Это дело пока развивается по тому же пути, по которому шло дело мессенджера Telegram. Мессенджер Павла Дурова долго отказывался войти в реестр ОРИ, а после того, как был туда включен и отказался предоставить ключи шифрования ФСБ, был «заблокирован» в России. Технические возможности Роскомнадзора фактически не позволили заблокировать Telegram в России, однако история с Mailbox и Skryptmail может закончиться по-другому.

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