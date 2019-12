Конституционный суд Турции признал блокировку Wikipedia нарушением прав граждан

Шестью из десяти голосов Конституционный суд Турции постановил, что блокировка доступа к онлайн-энциклопедии Wikipedia на территории страны является нарушением свободы выражения мнений. Постановление КС Турецкой Республики, считает издание Haberturk, открывает возможности для снятия блокировки, которая действует с апреля 2017 года из-за публикаций на сайте энциклопедии, в которых присутствуют обвинения Турции в связях с террористическими организациями.

Constitutional Court rules that Turkey's block on Wikipedia violates rights: a highly positive decision in a country where so many journalists are jailed in "visible prisons", whereas the public is sometimes jailed in technological "invisible prisons". https://t.co/KG32QuO2bH pic.twitter.com/G4l2KF6Drt

«Википедия» была заблокирована в соответствии с законом «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». В Министерстве транспорта и связи республики пояснили, что блокировка интернет-энциклопедии была связана с тем, что она «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене».

#Turkey: Constitutional Court decision on #Wikipedia welcome but long overdue. For over 2 years the entire population of #Turkey have been denied their right to information with no legitimate basis. Accesss to Wikipedia must now be immediately restored. https://t.co/pT1JGPqORV

— ARTICLE 19 ECA (@article19europe) December 26, 2019