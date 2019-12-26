Минпромторг: снижение беспошлинного порога приведёт к потерям

Минпромторг РФ подготовил ответ на предложения Минфина снизить порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с изложенной в письме замминистра Виктора Евтухова позицией ведомства, снижение порога может в итоге не пополнить бюджет, а наоборот — привести к потерям сборов.

В середине декабря Минфин подготовил и направил на согласование проект с предложением снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро, начиная с 2022 года. С 1 января следующего года порог составит 200 евро, а с июля его предлагается снизить уже до 100 евро за одно международное отправление.

В Минпромторге считают, что администрирование таможенного платежа посылки стоимостью менее 80 евро будет стоить около 11 евро. Из-за роста потока посылок, подлежащих проверке, расходы на администрирование превысят ожидаемые доходы. Чистые потери бюджета могут составить более 4 млрд рублей, добавил собеседник агентства.

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