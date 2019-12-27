МВД предлагает сажать на два года за пропаганду наркотиков в Сети

МВД доработало законопроект, выложенный в ноябре текущего года на общественное обсуждение, которым вводится уголовная ответственность за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете. Правоохранители предлагают ввести наказание за это от штрафа в 50 тысяч рублей до двухлетнего лишения свободы. Как следует из документа, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов, в Уголовном кодексе должна появиться соответствующая статья.

По мысли МВД, в Уголовный кодекс необходимо ввести статью 230.3 «Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием средств массовой информации либо интернета».

Предусмотрен следующий пул наказаний:

Штраф до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев;

Обязательные работы от 180 до 240 часов;

Исправительные работы до двух лет;

До двух лет лишения свободы.

В документе указано, что новая статья не будет распространяться на публикации, которые дают «информацию о фактах пресечения правоохранительными органами указанных в статье действий».

МВД предложило давать до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Сейчас за это грозит только штрафhttps://t.co/frR5Tzaizx — Meduza (@meduzaproject) December 27, 2019

Официальный представитель министерства Ирина Волк рассказала, что под действие статьи также не будут подпадать «случаи публикации в интернете информации о предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков а также случаи представления таких сведений для больных, нуждающихся в наркотиках по медицинским показаниям».

Ранее МВД сообщало о создании специального подразделения по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в интернете. Оно заработает к 10 января 2020 года.

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