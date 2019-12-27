Архангельского журналиста не будут наказывать за размещение клипа группы Batushka

Дело журналиста 29.RU Ярослава Вареника об осквернении предметов религиозного почитания прекращено — после получения результатов второй экспертизы. Она признала, что сохраненный Ярославом на странице во ВКонтакте фанатский клип на песню польской блэк-метал-группы Batushka не оскорбляет чувства верующих.

По словам Ярослава, это известие его даже немного расстроило: административное наказание могло бы стать отличной промокампанией его нового музыкального альбома.

На журналиста в октябре текущего года было заведено административное по статье 5.26 КоАП РФ («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях») за репост фанатского видеоклипа на песню Yektenia1, который он добавил на свою страницу в 2016 году. На видео также присутствует патриарх Кирилл.

Как сообщает юрист Алексей Куроптев, сотрудничающий с Агорой, специалисты в области культурологии и религиоведения, проводившие исследование по поручению МВД обратили внимание, что «в религиозной традиции почитаются сами объекты, а не их изображение».

Кроме того, «осквернение предполагает намеренное действие, в данном случае намерение авторов установить сложно, поскольку речь идет о видеоклипе, т.е. о продукте творческой деятельности, что подразумевает под собой широту интерпретации создаваемых в клипе образов».

За этот же клип был осуждён по той же статье новгородский музыкант Даниил Сукачёв в январе прошлого года.

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