Шифрованный почтовый сервис StartMail внесён в реестр по слежке

В ходе мониторинга реестра ОРИ РосКомСвобода обнаружила в списке согласных сотрудничать с российскими властями ещё одного «иностранца» — защищённый почтовый сервис StartMail, позиционирующий себя как конфиденциальный, «созданный людьми, которые стоят за StartPage, самой приватной в мире поисковой системой», — так сказано на официальном сайте сервиса.

reestr.rublacklist.net/distributor/109606

Сервис этот достаточно известен в цифровой среде — в отраслевых изданиях он ставится на одну ступень с такой популярной защищённой почтой, как ProtonMail, его рекомендуют использовать известные эксперты в сфере современных технологий, знаменитости и популярные профильные издания:

Yahoo & AOL have just announced new privacy terms including the right to read your emails, instant messages, posts, photos and even look at your message attachments. And it might share that data with parent company Verizon. There are other options like StartMail. Use them.

— Lee Camp [Redacted] (@LeeCamp) April 30, 2018