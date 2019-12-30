30.12.2019

Шифрованный почтовый сервис StartMail внесён в реестр по слежке

Нидерландская компания StartMail B.V. зарегистрировалась в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), но пока неизвестно — готова ли она делиться с ФСБ данными своих пользователей вплоть до переписки, или просто предоставила информацию об организации, как это сделали, например, Threema, Tinder или Telegram

startmail screen    

В ходе мониторинга реестра ОРИ РосКомСвобода обнаружила в списке согласных сотрудничать с российскими властями ещё одного «иностранца» — защищённый почтовый сервис StartMail, позиционирующий себя как конфиденциальный, «созданный людьми, которые стоят за StartPage, самой приватной в мире поисковой системой», — так сказано на официальном сайте сервиса.

reestr.rublacklist.net/distributor/109606

startmail ORI

Сервис этот достаточно известен в цифровой среде — в отраслевых изданиях он ставится на одну ступень с такой популярной защищённой почтой, как ProtonMail, его рекомендуют использовать известные эксперты в сфере современных технологий, знаменитости и популярные профильные издания:

Сам StartMail всячески подчёркивает свою приверженность конфиденциальности пользователей, заверяя, что им было представлено комплексное решение для защиты, которое включает такие функции, как сверхбезопасное хранение данных, одноразовые адреса электронной почты и право собственности, которое противостоит необоснованному вторжению. Сервис предлагает как бесплатный тариф, так и платные: Персональный и Бизнес, оба — $59,95 в год.

В публичном поле компания всячески подчёркивает свою приверженность конфиденциальности, в том числе — сохранности пользовательских данных.

С ряда его и ProtonMail электронных ящиков приходили письма о ложном минировании Санкт-Петербургского городского и районных судов. Так что, возможно, к нему, как и к ProtonMail, тоже в своё время ограничивался доступ.

Маловероятно, что столь скрупулёзно относящийся к своему имиджу конфиденциального, почтовый сервис StartMail готов в полной мере выполнять требования российских властей, которые налагаются на внесённый в реестр ОРИ сервис: согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам»; все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам; с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

Возможно, здесь повторяется ситуация, идентичная той, что была с Threema, Tinder и Telegram — компании просто предоставили Роскомнадзору данные о себе, но выполнение требований по передаче пользовательских данных отрицают.

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