Шифрованный почтовый сервис StartMail внесён в реестр по слежке

В ходе мониторинга реестра ОРИ РосКомСвобода обнаружила в списке согласных сотрудничать с российскими властями ещё одного «иностранца» — защищённый почтовый сервис StartMail, позиционирующий себя как конфиденциальный, «созданный людьми, которые стоят за StartPage, самой приватной в мире поисковой системой», — так сказано на официальном сайте сервиса.

reestr.rublacklist.net/distributor/109606

Сервис этот достаточно известен в цифровой среде — в отраслевых изданиях он ставится на одну ступень с такой популярной защищённой почтой, как ProtonMail, его рекомендуют использовать известные эксперты в сфере современных технологий, знаменитости и популярные профильные издания:

Yahoo & AOL have just announced new privacy terms including the right to read your emails, instant messages, posts, photos and even look at your message attachments. And it might share that data with parent company Verizon. There are other options like StartMail. Use them. — Lee Camp [Redacted] (@LeeCamp) April 30, 2018

Using a free webmail account can cost you in privacy. With the simple StartMail service, you can send encrypted mail to anyone: https://t.co/7U5r7rOuUN pic.twitter.com/IZPIIrSRy9 — PCMag (@PCMag) December 20, 2019

Сам StartMail всячески подчёркивает свою приверженность конфиденциальности пользователей, заверяя, что им было представлено комплексное решение для защиты, которое включает такие функции, как сверхбезопасное хранение данных, одноразовые адреса электронной почты и право собственности, которое противостоит необоснованному вторжению. Сервис предлагает как бесплатный тариф, так и платные: Персональный и Бизнес, оба — $59,95 в год.

В публичном поле компания всячески подчёркивает свою приверженность конфиденциальности, в том числе — сохранности пользовательских данных.

Highlight: “Privacy will be the biggest tech issue… for many years to come,” @StartPageSearch CEO Robert Beens says on the future of data privacy. Full interview: pic.twitter.com/kQelPMUX7K — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 25, 2019

С ряда его и ProtonMail электронных ящиков приходили письма о ложном минировании Санкт-Петербургского городского и районных судов. Так что, возможно, к нему, как и к ProtonMail, тоже в своё время ограничивался доступ.

Маловероятно, что столь скрупулёзно относящийся к своему имиджу конфиденциального, почтовый сервис StartMail готов в полной мере выполнять требования российских властей, которые налагаются на внесённый в реестр ОРИ сервис: согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам»; все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам; с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

Возможно, здесь повторяется ситуация, идентичная той, что была с Threema, Tinder и Telegram — компании просто предоставили Роскомнадзору данные о себе, но выполнение требований по передаче пользовательских данных отрицают.

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