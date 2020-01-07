Каким прошедшее десятилетие было для пиратов? Рассказывает TorrentFreak

TorrentFreak

В начале 2010 года экосистема интернет-пиратства выглядела совершенно не так, как сегодня. Тогда ещё не были популярны ни стриминговые сервисы ни IPTV. Главной программой для пиратства была LimeWire, а с точки зрения трафика доминировали такие торрент-сайты как BTJunkie, isoHunt и Mininova.

Сегодня Limewire — далёкое прошлое и все вышеупомянутые торрент-сайты исчезли. Многие другие вещи тоже изменились. В этой статье мы расскажем о самых важных событиях последних десяти лет.

2010

Десятилетие началось с атаки правообладателей на торрент сайты и уже упомянутый LimeWire. В 2010 суд Швеции вынес окончательный вердикт по делу Pirate Bay, посадив в тюрьму его основателей: Петера Сунде на восемь месяцев, Фредрика Нейю на десять месяцев, а Карла Лундстрема на четыре месяца. Соучредитель Pirate Bay Готфрид Свартхольм не пришел на суд, но позже был приговорен к году тюрьмы.

В том же году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) выиграла иск против матери четверых детей Джемми Томас-Рассет. Суд обязал женщину заплатить полтора миллиона долларов за 24 песни, которыми она поделилась через Kazaa. После обжалования сумму сократили до 222 тысяч долларов. Вскоре был закрыт LimeWire. В этом году правообладатели стали подавать много исков к пользователям торрент-сайтов.

2011

Из-за давления со стороны индустрии развлечений Google начал цензурировать в своем поиске ключевые слова, связанные с пиратством. Компания исключила такие фразы как The Pirate Bay и RapidShare. Помимо этого появились инициативы по снижению рейтинга пиратских доменов в результатах поиска. В марте 2011 был заложены основы для печально известных законов SOPA (Stop Online Piracy Act) и PIPA (Protect Intellectual Property Act).

В том же году Европа стала свидетельницей одного из крупнейших пиратских кризисов в истории. Популярный портал потокового кино Kino.to был закрыт, и дюжина людей, связанных с сайтом была арестована. Также был арестован Ричард О’Дуайер, 23-летний администратор TVShack из Великобритании. В следующем году он успешно отбился от экстрадиции из США. Крупнейший файлообменник Megaupload Кима Доткома выпустил песню Megaupload, где сайт продвигали такие суперзвезды, как P Diddy, Will.i.am, Alicia Keys, Snoop Dogg и Kanye West:

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2012

Новый год начался с исторических протестов общественных организаций — Википедии, Google, Facebook, Reddit, Green Peace, EFF и других — против законопроектов SOPA и PIPA. Сайты временно приостанавливали свою работу в знак протеста и вывешивали баннеры. Битва была выиграна, Конгресс США отказался от законопроектов.

В заголовках новостей в этом году преобладал рейд против Megaupload, когда Кима Доткома арестовали в Новой Зеландии, а его сайт был закрыт по требованию прокурора Вирджинии. Уголовное преследование разрушило бизнес файлообменников, и сегодня Ким Дотком и несколько бывших коллег все еще ждут окончательного решения по возможной экстрадиции в США.

2013

Американская ассоциация кинокомпаний выиграла иск о пиратстве против файлообменника Hotfile, который согласился заплатить 80 миллионов долларов. Правда, эта цифра была названа для устрашения, чтобы напугать публику: стороны в итоге решили спор за 4 миллиона долларов.

Ким Дотком запустил Mega в качестве преемницы закрывшейся Megaupload. Mega остается популярной и сегодня, хотя больше не связана с Кимом.

Юридическая фирма Prenda была поймана за загрузкой своих собственных торрентов на Pirate Bay, создавая приманку для людей, на которых впоследствии подала в суд за пиратские загрузки.

2014

Новое приложение под названием Popcorn Time стало хитом, когда предложило потоковую передачу на базе BitTorrent в удобном интерфейсе в стиле Netflix. После преследования со стороны юристов, разработчики закрыли его через несколько недель, заявив, что они хотят двигаться дальше. К тому времени приложение было подхвачено другими людьми, которые занялись распространением и продолжили разработку проекта.

Pirate Bay был отключен после того, как шведская полиция совершила налет на дата-центр недалеко от Стокгольма. Полиция конфисковала десятки серверов, которые, по мнению многих, принадлежали торрент-сайту. Pirate Bay позже отрицал, что полиция взяла что-нибудь полезное.

Музыкальная и киноиндустрия и несколько ведущих интернет-провайдеров Великобритании договорились о соглашении по борьбе с интернет-пиратством. В рамках соглашения BPI и MPA будут следить за тем, чтобы люди незаконно обменивались файлами, а интернет-провайдеры отправляли им предупреждающие письма. Отправка писем началась только в 2017 году.

Также в 2014 хакеры провели атаку на Sony. Среди прочего, утечка документов подробно раскрыла, как Голливуд планировал бороться с пиратством в ближайшие годы. Хакеры украли несколько невыпущенных фильмов Sony и выложили их на торрент-сайты.

2015

В этом году завершила свою работу известная группа по распространению ТВ-торрентов EZTV, случилось это из-за агрессивного поглощения этой компании другой компанией EZCLOUD LIMITED.

Также год отметился тем, что первые четыре эпизода нового сезона Игры престолов просочились в интернет за день до официальной премьеры. Утечка спровоцировала скачок в загрузках с торрент-сайтов, но настоящий пиратский бум случился несколько недель спустя, когда 258 131 человек одновременно разделили один торрент с финалом сезона. Это рекорд за всю историю и он ещё не побит.

Также в 2015 Стокгольмский окружной суд постановил конфисковать оба домена thepiratebay.se и piratebay.se, утверждая, что они связаны с преступлениями в сфере авторского права. В ответ на это решение торрент-сайт начал стал использовать кучу новых доменов, таких как thepiratebay.GS, LA, VG, AM, MN и GD.

2016

Закрылся поисковик торрентов Torrentz.eu, попрощавшись с миллионами пользователей. У поисковика не было собственных торрентов, но он был связан с другими сайтами, такими как Pirate Bay. Вскоре после завершения работы, взлетел новый поисковик Torrentz2.eu, созданный другими людьми.

Pirate Bay в свою очередь вернулся к своему первоначальному домену .ORG. Торрент-сайт ушел с него несколькими годами ранее, чтобы подстраховаться от возможного захвата. Кроме того, Pirate Bay поспособствовал аресту двух руководителей уже упомянутой юридической фирмы Prenda, которая выкладывала на сайтах собственные торренты, чтобы потом подать в суд на скачавших файлы людей. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и лжесвидетельстве.

Компания MUSO выпустила отчёт со статистикой по пиратству, из которого видно, что ситуация с пиратством продолжала развиваться. Однако произошел явный переход от торрентов к прямым загрузкам и потоковым сайтам.

2017

Несколько известных компаний индустрии развлечений создали очередную антипиратскую группу Альянс за творчество и развлечения (Alliance for Creativity and Entertainment). В огромную коалицию по борьбе с пиратством вошли не только члены Американской ассоциации кинокомпаний, но и такие гиганты как Amazon, Netflix, CBS, HBO, BBC, Disney и Warner Brothers. В последующие годы Альянс подал несколько исков против поставщиков пиратских потоковых сервисов таких как TickBox и Set-TV.

Позже в этом году добровольно закрылся популярный аниме-торрент-сайт NYAA. Несколько человек позже указали, что владелец NYAA решил сделать это добровольно.

В этом же году случился судебный процесс с участием Sci-Hub, научного «Рутрекера». Александра Элбакян проиграла два судебных иска на 15 миллионов долларов от издательства Elsevier и на 4,8 миллионов от Американского химического общества. Деньги не были взысканы, так как Элбакян не проживает в США. Несмотря на судебные решения, сайт работает и сегодня.

2018

Закрылся один из крупнейших торрент-сайтов Demonoid. Продолжалось нашествие копирайт-троллей, заявлявших несуществующие авторские права, однако в одном громком деле восторжествовала справедливость. Апелляционный суд в США вынес решение по делу «Коблер Невада против Гонсалеса». Суд постановил, что одной лишь идентификации зарегистрированного абонента по IP-адресу недостаточно, чтобы утверждать, что это лицо является нарушителем авторских прав. Новый порядок также затронул несколько других случаев.

2019

Прошлый год ознаменовался перезапуском сайта Demonoid и одновременно атаками на несколько пиратских сайтов, таких как Xtream, Openload, Gears Reloaded и других.

Сотрудники уже упомянутой юридической фирмы Prenda получили наконец свои сроки за копирайт-троллинг. Джон Стил получил пять лет тюрьмы, а его коллега Пол Хансмайер 14 лет, однако он обжалует это решение.

Disney запустил свой стриминговый сервис Disney +, который собрал сразу миллионы подписчиков. Несмотря на то, что это кажется позитивным шагом, фрагментация легальным стриминговых сервисов может привести к тому, что люди будут продолжать пиратить контент, так как многие просто не могут или не хотят платить за несколько сервисов сразу.

В это десятилетие, когда пираты перешли от торрентов к пиратскому стримингу, никто, кроме Pirate Bay, похоже, не запрыгнул в эту нишу. Знаменитый торрент-сайт создал свой потоковый сервис Baystream, который позволяет смотреть видео прямо в браузере.

Пиратство в России (всего три абзаца!)

В начале десятых пиратский контент в Рунете было найти намного легче, чем в конце. Работали десятки онлайн-кинотеатров, фильмы распространялись в соцсетях, были доступны торрент-сайты. Через несколько лет после создания Роскомнадзора, ведомство в 2015 году заблокировало на территории России крупнейший торрент-сайт Рутрекер, на который теперь можно зайти из под VPN. Немного позже, в 2016 году, социальная сеть ВКонтакте подписала контракт с мировыми музыкальными лейблами Warner Music Group и Universal и ввела платную подписку на музыку и стала банить нелегально загруженные треки. Примерно в то же время из ВК стали пропадать пиратские фильмы, которыми соцсеть была полна еще несколько лет назад. Сейчас найти ВК фильм — довольно непростая задача.

В то же время перестали работать некоторые бесплатные онлайн-кинотеатры. В 2019 году по ним был нанесен серьезный удар, когда правообладатели заблокировали пиратскую сеть распространения контента Moonwalk, на которой были завязаны многие сайты с фильмами.

Возможно, к ослаблению пиратства привело и открытие довольно дешевых музыкальных стриминговых сервисов, таких как Музыка ВКонтакте и Яндекс.Музыка, которыми стало пользоваться много людей. Легальные сервисы с видео — такие как Амедиатека и Ivi стали популярнее, но люди пока не переходят на них массово.

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