ГРЧЦ при Роскомнадзоре проанализирует онлайн-медиа

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») в 2020 году займётся анализом онлайн-медиа с помощью системы semanticforce.net. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, единственным поставщиком было выбрано ООО «Семантикфорс», цена контракта — 877 500 рублей.

Первым на закупку обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

На сайте компании сказано:

«SemanticForce — платформа для мониторинга и анализа интернет СМИ, социальных сетей, видео, форумов, блогов, вакансий и других видов онлайн-медиа. Уникальность системы состоит в наличии ряда инновационных поисковых и семантических технологий, а также интеграции с различными внешними системами, например, KLOUT, Copiny или Google Analytics. Архитектура платформы и ее аналитические возможности специально разработаны для мониторинга и анализа высокочастотных объектов в режиме реального времени».

.

Среди клиентов SemanticForce такие компании, как Вымпелком (Билайн, Киевстар), Metro Cash & Carry, Peugeot, Skoda, Sony, КОНТИ, Optimum Media Group, TerraLife и многие другие международные бренды и digital-агентства.

Анализ, который интересует ГРЧЦ, будет проводиться по следующим направлениям:

— динамика упоминаний по типам медиа;

— динамика количества упоминаний;

— сравнение тем по количеству упоминаний;

— деление по типам СМИ (е-СМИ, блоги и форумы, микроблоги, социальные сети, презентации, видео);

— динамика упоминаний по источникам;

— топ-источники;

— динамика упоминаний по авторам;

— топ-авторы.

Услуги оказываются с 1 января по 31 декабря 2020 года.

.

.

.