За 2019 год зафиксировано 122 крупных инцидента, связанных с отключением интернета

Ущерб для мировой экономики от преднамеренных отключений интернета, в основном правительствами разных стран, достиг $8,05 млрд в 2019 году, — такие подсчеты опубликовала компания Top10VPN. По ее оценке, стоимость отключений интернета для мировой экономики выросла на 235% с 2016 года.

The Global #Cost of #Internet #Shutdowns in 2019. Our report analyzes every major internet shutdown around the world in 2019 and reveals this growing trend cost the global economy over $8BN last year. https://t.co/PI9yLlZVKs pic.twitter.com/j9x43REN8d — Carles Dijous (AAlb) (@carlesdijous) January 7, 2020

18225 часов — общая продолжительность основных приостановок работы Сети по всему миру. Отключение в целом интернета оставило 11857 часов, отключение социальных сетей — 6368 часов. WhatsApp — самая блокируемая платформа с общим количеством сбоев в 6236 часов, далее идут Facebook (6,2 тыс. часов) и Instagram (6,19 тыс. часов).

Прошлый год стал рекордным по количеству таких отключений — 122 в 21 стране. Дороже всего это обошлось Ираку: экономика страны потеряла $2,3 млрд. За ним идут Судан, Индия, Венесуэла и Иран.

В финансовом плане потери затронули не только формальную экономику, но и неформальную, особенно в наименее развитых странах. Именно поэтому, а также из-за косвенных последствий (потеря доверия со стороны инвесторов и неустойчивое развитие), авторы считают свою оценку консервативной: она не учитывает долгосрочные убытки от отключения интернета.

Большая часть инцидентов, связанных с полной блокировкой интернета в какой-либо стране или ее крупном регионе, а также с ограничениями в отношении отдельных соцсетей, вызвана желанием правительств контролировать информацию. Обычно такие действия властей становятся ответом на протесты или беспорядки, особенно во время выборов.

По длительности отключения интернета лидирует Мьянма, где жители штатов Рахинэ и Чин обходились без выхода во Всемирную сеть на протяжении 203 суток. Близки показатели Чада (197 суток) и некоторых регионов Индии (175 суток). В Судане без интернета обходились 65 суток, а остальные блокировки длились намного меньше: от 7,5 до 456 часов.

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