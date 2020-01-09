Депутаты предложили блокировать мобильную связь в местах лишения свободы и СИЗО

В Госдуму внесен законопроект №876381-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и мест содержания под стражей», который позволит отключать номера мобильных телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. По действующему законодательству им запрещено иметь при себе средства мобильной связи. Согласно документу, операторы связи обязаны будут прекращать обслуживать номера на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы.

#Законопроект: Мобильная связь в местах лишения свободы часто используется в преступных целях, в том числе для мошенничества. Согласно проекту, операторы связи будут блокировать такие абонентские номераhttps://t.co/rKMANzOTU4 pic.twitter.com/gCPyapyT4Z — Государственная Дума (@dumagovru) January 9, 2020

Законопроект разработали председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его заместитель Александр Хинштейн и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В документе говорится, что, несмотря на запрет мобильных телефонов, количество нарушений остается высоким. По мнению авторов законопроекта, это способствует совершению различных преступлений, в основном мошеннического характера:

«Так, согласно статистической информации МВД России, в 2017 году в России совершено 44081 преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи. Из указанных преступлений лицами, находящимися в местах лишения свободы, совершено 294 преступления. За первые три квартала 2018 года эти цифры составили 59575 и 508 преступлений соответственно. Рассматриваемые преступления в основном носят мошеннический характер. Вместе с тем, помимо преступлений мошеннического характера, осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях, при помощи мобильных средств связи совершают и иные преступления».

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По данным ФСИН, мобильные телефоны также используют для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп и других нарушений. В Госдуму внесен также законопроект об уголовной ответственности за передачу заключенным телефонов. По словам Хинштейна, ФСИН, Верховный суд и профильные министерства поддержали такие предложения.

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