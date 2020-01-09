09.01.2020

Дело о призывах к терроризму через песню «Убить президента» прекращено судом

Защита обвиняемого музыканта Вячеслава "Вячи" Елисеева настаивала на том, что текст песни, клип на которую был выложен в интернете, не представляет общественной опасности, поскольку "имеет характер нереализуемой литературной гиперболы"

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Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело против музыканта Вячеслава Елисеева, обвиняемого в призывах к терроризму за песню «Убить президента». Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам Чикова, дело прекратили за истечением сроков давности.
Следствие настаивало, что записав песню «Убить президента» и опубликовав клип на нее, Елисеев публично призывал к «осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента Российской Федерации».

В декабре 2018 года против Елисеева возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму (часть 1 статьи 205.2 УК) за песню, которую музыкант написал в 2012 году «в связи с озабоченностью резкой радикализацией протестов». Дело передали в суд с третьей попытки в ноябре 2019 года.

Адвокат музыканта Ильнур Шарапов утверждал, что текст песни не содержит общественной опасности, так как «имеет характер литературной гиперболы, причем нереализуемой».

Сейчас Елисеев находится в колонии. Его приговорили к трем годам лишения свободы по делу о хранении наркотиков. Дело о призывах к терроризму против него завели, когда он уже находился под арестом.

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