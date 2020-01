«В интернете должно быть место, где представлены общественные интересы». Как общество сражается за домен .ORG

О том, что Общество Интернета [ISOC, нынешние владельцы домена .ORG] собирается продать .ORG частной компании Ethos Capital за миллиард долларов, стало известно в прошлом месяце, мы писали об этом.

Риски продажи домена, ещё раз. Если .ORG попадёт не в те руки, станет возможным:

Причиной продажи домена стало то, что Общество Интернета больше не может управлять доменом, это не входит в его приоритеты. Но Общество Интернета это общественная организация и пока .ORG был у нее, он был в безопасности. Ethos Capital пока не зарекомендовали себя как злодеи, однако это коммерческая организация, направленная на извлечение прибыли и это ставит домен под угрозу.

Reuters пишет, что против сделки выступили многие общественные организации, такие как Фонд Викимедиа, EFF, Гринпис, Access Now и десятки других. Они договорились вместе создать новую некоммерческую структуру, которую предложат Обществу Интернета в качестве альтернативы продаже .ORG Ethos Capital. Директором новой структуры будет глава Фонда Викимедиа Кэтрин Маэр, которая прокомментировала решение Reuters так: «В интернете должно быть место, где представлены общественные интересы и где образовательные и гуманитарные сайты и организации, такие как Википедия, могут приносить более весомую пользу обществу».

.

"There needs to be a place on the internet that represents the public interest, where educational sites, humanitarian sites, and organizations like @Wikipedia can provide a broader public benefit.” —Our CEO @krmaher on a new group working to #SaveDotOrg ↓ https://t.co/NhwlRdDJQr