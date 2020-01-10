Роскомнадзор обновляет свою Единую информационную систему за четверть миллиарда рублей

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила два тендера, которые были размещены Роскомнадзором и касались работы его Единой информационной системы (ЕИС).

Первый тендер — «Оказание услуг по поддержанию и восстановлению функциональных и пользовательских характеристик ЕИС Роскомнадзора в режиме «горячей линии» в 2020-2021 году», начальная цена — 231 856 600 рублей.

Второй — «Оказание услуг по поддержанию и восстановлению функциональных и пользовательских характеристик оборудования и программного обеспечения серверных мощностей Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», начальная стоимость которого — 17 136 000 рублей.

В техническом задании к первому тендеру сказано, что целями оказания услуг являются:

• поддержание функциональных и пользовательских характеристик ЕИС Роскомнадзора и составляющих ее компонентов в течение всего срока действия Государственного контракта;

• восстановление функциональных и пользовательских характеристик ЕИС Роскомнадзора и составляющих ее компонентов при возникновении отказов в нормативные сроки в течение всего срока действия Государственного контракта;

• осуществление технической поддержки пользователей ЕИС Роскомнадзора.

Дата начала оказания услуг: с момента заключения государственного контракта, но не ранее чем с 01 января 2020 г. Дата окончания оказания услуг: 31 декабря 2021 г.

Услуги по поддержанию и восстановлению функциональных и пользовательских характеристик Единой информационной системы Роскомнадзора должны оказываться непрерывно, на регулярной ежемесячной основе.

Техническая поддержка ЕИС Роскомнадзора определяется как комплекс непрерывно проводимых мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования ЕИС РКН, в том числе:

• действия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования прикладных и сервисных программных подсистем ЕИС Роскомнадзора и смежных информационных сервисов;

• действия, направленные на обеспечение соответствия функциональных характеристик прикладных и сервисных программных подсистем ЕИС Роскомнадзора требованиям действующих законодательных, нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов;

• своевременное предоставление Государственному заказчику информации, необходимой для обеспечения функционирования ЕИС Роскомнадзора в целом;

• надлежащая консультационная поддержка пользователей ЕИС Роскомнадзора.

Единственным участником конкурса стало ООО «Е.СОФТ», зарегистрированное в Москве, и Роскомнадзор является у данной компании основным заказчиком. Основной вид деятельности «Е.СОФТ» — разработка компьютерного программного обеспечения. Предложенная компанией цена — 231 800 600 рублей.

В техзадании ко второму тендеру указано, что при оказании услуги должны быть обеспечены:

• работоспособность оборудования и ПО серверных мощностей Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Общее время нарушения работоспособности оборудования и ПО не должно превышать одних суток в месяц, в том числе при проведении регламентных работ;

• соблюдение согласованного с Заказчиком времени неработоспособности оборудования и ПО при проведении плановых регламентных работ.

В перечень заказываемых услуг также входит «Горячая линия», которая включает в себя: консультации по телефону, факсу или электронной почте по вопросам настройки, базового администрирования оборудования и ПО, диагностики неисправностей и проведения восстановительных работ.

В состав услуги «Горячая линия» входит:

• консультации по настройке серверного оборудования;

• консультации по настройке программного обеспечения;

• консультации по настройке системы резервного копирования данных;

• идентификация, классификация и занесение в базу данных обращений представителей Заказчика;

• в случае невозможности предоставления консультаций специалистами Исполнителя — эскалация зарегистрированных запросов на электронный адрес Исполнителя;

• информирование представителей Заказчика о состоянии ранее поданных запросов и находящихся в настоящий момент в работе у Исполнителя.

Время осуществления консультаций по «Горячей линии» – круглосуточно (24 х 7), включая выходные и праздничные дни.

Заказ предусматривает ещё целый ряд услуг, в том числе «Восстановление функциональных и пользовательских характеристик неисправных компонентов оборудования и ПО», «Визит Исполнителя к Заказчику для проведения диагностических работ», «Предоставление новых версий обслуживаемого ПО и кодов программных коррекций (patches) по мере их выпуска компаниями-производителями» и т.п.

По окончании срока подачи заявок здесь также оказался только один конкурсант — АО «Инфосистемы Джет», предложившее за свои услуги ту же самую цену, что указана в заказе — 17 136 000 рублей.

Компания занимает 735 место в регионе «Москва» и 26-е — в категории «Компьютеры и комплектующие, вычислительная техника, оргтехника». Основной заказчик — ПАО «Сбербанк».

«Основные направления нашей деятельности, — говорится на сайте компании, — проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа, заказная разработка, внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня, обеспечение информационной безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка».

«Ежегодно «Инфосистемы Джет» реализует более 800 ИТ-проектов. В их числе: «ВымпелКом» (аутсорсинг обслуживания ИТ-инфраструктуры), Тинькофф Мобайл (построение ядра сети MVNO — Mobile Virtual Network Operator), Почта-Банк (комплексный ИТ-аутсорсинг), Группа ВТБ (построение дата-центров и инфраструктуры виртуальных рабочих мест), НСПК (построение ИТ-инфраструктуры и системы клиринга для платежной системы «Мир»), «М.Видео» (ИТ-аутсорсинг, Machine Learning для интернет-магазина), «Рив Гош» (автоматизация программы лояльности и маркетинга), «Детский мир» (перевод и обслуживание систем SAP в виртуальном ЦОД), Группа «Черкизово» (модернизация комплекса кабельных систем и построение отказоустойчивой сети Wi-Fi), ЛИКАРД (построение ИТ-инфраструктуры, автоматизация программы лояльности, ИТ-аутсорсинг), Домодедово (построение Wi-Fi сети) и другие», — также сказано там.

Предполагаем, что судьба обоих контрактов более чем понятна, однако если всё же в них произойдут какие-то изменения, мы обязательно сообщим вам. Либо вы можете самостоятельно сделать это, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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