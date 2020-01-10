Reddit пообещал учитывать контекст публикаций при блокировках дипфейков

Социальная новостная платформа Reddit обновила свою политику в отношении публикации отредактированных материалов, в частности — касающихся использования «подмены личности». Запрет распространяется на любые проявления дипфейков и подобных им технологий — от мошеннического использования чужих лиц до просто заявления о себе от имени других людей. В сообщении о запрете Reddit объясняет, что хотя случаи выдачи себя за других людей редки, они всё же представляют из себя угрозу, когда нечистоплотные пользователи выдают себя за журналистов или политиков, или демонстрируют поддельные домены, или используют другие способы введения в заблуждение.

В новых правилах уточняется, что запрещена публикация контента, в котором пользователи выдают себя за других физических или юридических лиц. Представители платформы подчеркнули, что при этом на сайте разрешена публикация подобных материалов в сатирическом и пародийном контексте.

По словам представителей Reddit, новые правила призваны избежать потенциальных проблем в будущем. Как будет определяться контекст не уточняется, но судя по всему этим будут заниматься администраторы сервиса. Наказание не уточняется, но издание предположило, что в случае нарушения учётную запись нарушителя могут заблокировать.

Парой дней ранее такую же политику ввёл Facebook.

Reddit стал для многих пользователей источником мемов, и в 2017 году пользователями сайта даже была создана биржа мемов «MemeEconomy». Стоимость картинок на ней рассчитывается исходя из их вирусной популярности.

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