19 лет назад Нупедия дала жизнь Википедии

Сегодня исполняется ровно 19 лет, как было принято решение соединить онлайн-энциклопедию Nupedia с технологией wiki, дав тем самым жизнь Wikipedia. Об этом сообщил один из первых авторов и администраторов русского раздела Википедии Станислав Козловский.

Нупе́дия (англ. Nupedia) — проект интернет-энциклопедии на английском языке, статьи в которой писались экспертами и свободно распространялись в Интернете. Был основан Ларри Сэнгером — главным редактором и организатором проекта, и Джимми Уэйлсом — тогда исполнительным директором компании Bomis, финансировавшей проект. Нупедия существовала с 9 марта 2000 года по сентябрь 2003 года.

В интервью РосКомСвободе Станислав рассказал, что

«Нупедия была первой энциклопедией, контент которой распространялся на условиях свободной лицензии (GFDL). Как Linux возник в качестве свободной альтернативы Windows, так и Нупедия замысливалась как свободная альтернатива Британнике».

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«Однако построена она была по схеме классической энциклопедии, — уточняет он. — Ученым в американских университетах заказывались статьи, потом они отправлялись на рецензию, доработку — редактору, корректору. Затем выкладывались на сайт. С такой сложной схемой через год после создания там было написано лишь 12 статей и стало очевидно, что проект не «взлетит» и об обгоне Британники можно не мечтать».

«Когда возникла же идея совместить Нупедию с уже существовавшей технологией Вики, авторы взбунтовались», — продолжает Козловский.

«Они не хотели, чтобы их тексты трогали неизвестные люди из интернета. Тогда основатель Нупедии Джимми Уэллс создал альтернативный проект и назвал его Wikipedia, перенеся в него контент Нупедии (свободная лицензия это позволяет). Через год Википедия выходила на 18 языках и содержала 20 тыс. статей, а в Нупедии было 23 статьи. В итоге Нупедия была закрыта (на момент закрытия там было 25 статей)», — уточняет Станислав.

На вопрос «Кто из нупедистов вырос в заметную фигуру в Рунете или в интернете в целом?» Козловский ответил:

«Создатель Нупедии Джимми Уэллс — создал Википедию и продолжает в ней работать. Главным редактором Нупедии был философ Ларри Сангер. Антиэлитарная идея Википедии, где все авторы равны, ему не нравилась и в Википедии после закрытия Нупедии он не остался. Он пытался делать альтернативные проекты: Citizendium, Evrripedia, Encyclosphere, но они особой популярностью не пользовались. Кстати, Сангер является создателем Русской Википедии. Он жил некоторое время в Ижевске и первые правки Русской Википедии были сделаны им оттуда».

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Признаться, информация о создании Сангером Русской Википедии стала для нас неожиданностью, ну а Ижевск может гордиться своим «заграничным земляком»!

Издать статьи на русском языке Нупедия, к сожалению, не успела, а полный список всех статей можно найти в Wikipedia.

Козловский также уточняет, что 10 января 2001 года в переписке [владельцами энциклопедии] была сформулирована идея Википедии, а 15-го открыли уже сайт.

Кстати, в марте текущего года «не взлетевшей» Нупедии исполняется 20 лет.

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