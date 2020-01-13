Татарстанец обжаловал штраф за возбуждение вражды к социальной группе «Путин, Медведев, Песков и Сечин»

Менделеевский районный суд Татарстана признал местного жителя Радислава Федорова виновным в возбуждении ненависти или вражды (ст.20.3.1 КоАП РФ) за публикацию двух видеороликов во «ВКонтакте». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава международной «Агоры» Павел Чиков.

Одно из видео называлось «Димон, ты кто такой». Согласно заключению экспертов,

«…анализ данного видеоролика выявил высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — представителей власти Д.Медведева, В.Путина, Д.Пескова, И.Сечина».

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Как следует из материалов дела, факт размещения данных материалов «в открытом доступе в социальной сети «ВКонтакте»» обнаружили сотрудники ОП «Электротехнический» Управления МВД России по г. Набережные Челны, которые, в свою очередь, отправили материалы в прокуратуру. После проведённой проверки прокуратура нашла в них признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам отношения к религии, и обратилась в суд.

Федоров обжаловал это решение. Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу 15 января текущего года. В суде интересы Фёдорова представляет адвокат «Агоры» Павел Терентьев.

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