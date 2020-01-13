Microsoft слушала разговоры клиентов с Кортаной и в Skype, не заботясь о безопасности обрабатываемых данных

Сотрудники одного из подрядчиков Microsoft работали из Пекина и слушали фрагменты разговоров пользователей в Skype и с голосовым помощником Кортаной, однако они не были проинструктированы по кибербезопасности и получали пароли от рабочих аккаунтов в виде простого текста, пишет The Guardian.

Бывший подрядчик Microsoft сообщил изданию, что за два года работы прослушал тысячи записей на своем ноутбуке из дома в Пекине. Согласно The Guardian, записи включали в себя преднамеренные и случайные активации Кортаны, а также звонки через Skype. Сотрудники работали с записями через веб-приложение, которое открывалось в браузере Google Chrome, без надлежащей защиты от взлома, и подвергали чужие личные данные опасности кражи злоумышленниками.

CNET отмечает, что с прошлого лета СМИ начали сообщать о том, что Microsoft нанимает людей слушать «короткие фрагменты» разговоров для улучшения таких услуг, как Skype и Кортана. Помимо Microsoft этим занимаются Apple, Google, Amazon, Facebook и другие компании. Эта практика вызывала у потребителей обеспокоенность по поводу того, как используются записи их голоса, поэтому некоторые компании внесли изменения в этот процесс, в том числе предоставив людям право отказаться от прослушивания.

В ответ на отчёт The Guardian, представитель Microsoft сообщил, что компания уже отрегулировала процесс улучшения качества и перенесла эти работы на безопасные объекты в небольшом числе стран.

.



.

.