Сотрудник Amnesty International пожаловался в ЕСПЧ на взлом своего аккаунта в Telegram

Гражданский активист, основатель Школы гражданского лидерства и исследователь по России международной организации Amnesty International Олег Козловский обратился в ЕСПЧ из-за взлома своего аккаунта в мессенджере Telegram в 2016 году. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов, представляющий Козловского в Страсбурге.

По мнению Козловского, власти РФ нарушили восьмую статью Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни). Активист отметил в жалобе, что доступ к его аккаунту неправомерно получили в ночь на 29 апреля 2016 года. При этом оператор МТС не присылал SMS с кодом авторизации.

В компании заверили, что на два часа отключали услуги мобильного интернета и SMS на номере активиста из-за того, что система подверглась хакерской атаке.

Козловский просил СК возбудить дело о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки, но ему в этом отказали.

Правоохранители практически ничего не сделали, чтобы защитить право заявителя на тайну переписки, подчеркивает Шарапов: следователь не допросил сотрудника, отключившего sms-оповещение, не истребовал в МТС технические сведения о хакерской атаке, не выяснил принадлежность IP-адреса, с которого был неправомерный вход в аккаунт, и то, как злоумышленник получил код доступа. Фактически проверка по заявлению вообще не проводилась, заключает адвокат.

По словам бывшего оперативного сотрудника центрального аппарата МВД, взломов аккаунтов так много, что если бы по всем таким фактам возбуждались уголовные дела, то их были бы миллионы. Поэтому очевидное желание следователя избежать возбуждения дела можно понять, даже не учитывая факт принадлежности аккаунта оппозиционному активисту. Хотя при расследовании дел о киберпреступлениях, связанных с хищением средств и вымогательством, взломы аккаунтов часто становятся эпизодами преступлений в уголовных делах, добавляет собеседник.

Действительно, киберпреступления не являются приоритетными для органов следствия и там стараются уклониться от расследования под различными предлогами, согласен эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий. Неудивительно, что, хотя число таких дел растет (недавно МВД сообщило, что в 2019 г. зарегистрировано 206 000 подобных преступлений), до суда доходят очень немногие.

Известны также случаи, когда были взломаны аккаунты в Telegram сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, активиста «Другой России» Александра Аверина, журналистов Сергея Пархоменко и Михаила Рубина.

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