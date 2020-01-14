Власть и бизнес готовят законодательную базу для введения eSIM в России

Минцифры готовит изменения в законодательство для внедрения технологии виртуальных sim-карт (eSIM) по итогам обсуждения с операторами связи. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков. В прошлом году ведомство было проведено три совещания с ведущими операторами связи, отраслевыми научными институтами и заинтересованными ведомствами. В частности, они рассмотрели предложения операторов по использованию биометрических систем идентификации абонентов и оценили целесообразность внесения изменений в законодательство для использования eSIM.

«По итогам работы сформирован предварительный перечень подзаконных актов, в которые необходимо внести изменения. Минцифры уже подготовило проект поправок в постановление правительства Российской Федерации «О порядке оказания услуг телефонной связи», — отметил Новиков, добавив, что проекты поправок в остальные четыре нормативных правовых акта будут разработаны в 2020 году.

Основной проблемой внедрения eSIM в министерстве считают легитимную дистанционную идентификацию абонентов. «Если ее [проблему] решить, других препятствий [для внедрения технологии] нет», – сказал Новиков.

В Минцифры также подчеркнули, что на сегодняшний день уже сформирован предварительный перечень из пяти подзаконнных актов, в которые необходимо внести изменения. Министерство подготовило проект поправок в постановление Правительства «О порядке оказания услуг телефонной связи». Поправки в остальные будут подготовлены в течение 2020 г.

«Ростелеком» и другие компании связи предложили свои варианты поправок в отраслевое законодательство. Оператор считает необходимым внести поправки в ст. 44 закона «О связи», предписывающую подключать абонентов только в стационарных торговых точках на основании письменного договора. Эту норму «Ростелеком» предлагает отменить.

Второй важнейший документ, который следует скорректировать, — это правила оказания услуг телефонной связи. Из них следует исключить норму об идентификации абонента по одной сим-карте только одним оператором. Кроме того, нужно предусмотреть в правилах возможность подключать абонентов без письменных договоров с ними и визитов в офисы продаж операторов, а также ввести понятие удаленной идентификации пользователей, считает «Ростелеком».

Представители операторов поддерживают внедрение механизма удаленной идентификации абонентов. По мнению юристов, действующая редакция закона «О связи» позволяет внедрять eSIM в РФ без дополнительных поправок. Она допускает заключение договоров об оказании услуг связи через Интернет — с использованием госуслуг или аналогичных сервисов операторов. Однако изменения нужно внести в порядок оказания услуг телефонной связи, отвязав идентификационный модуль от конкретного оператора, а также урегулировав вопрос быстрой смены сотовой компании, считают юристы. Эти поправки возможно внести оперативно — уже в 2020 году, полагают они.

Напомним, легализацию технологи электронных сим-карт Минцифры, ФАС и ФСБ должны были проработать до середины января текущего года — соответствующее поручение в сентябре 2019 года подготовил вице-премьер РФ Максим Акимов. Данная технология позволит отказаться от использования «физических» сим-карт.

.



.

.