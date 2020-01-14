Cоцсети вмешиваются в политику, а мир вступил в эпоху «модерации контента» — The Verge

Соцсети, как такие квазигосударства, оказывают огромное влияние на политическую обстановку в стране, но их политика по модерации контента не всегда последовательна, пишет The Verge. В последнее время участились сообщения активистов из авторитарных стран о том, что соцсети удаляют их посты и относятся к их высказываниям чересчур осторожно, будто они хотят избежать вмешательства госорганов.

Несмотря на то, что в таких соцсетях как Instagram, Facebook и Twitter нельзя быть гражданином, а можно быть только пользователем, порой администрация соцсети применяет меры, обусловленные политическим контекстом. Например, после недавнего убийства иранского генерала Касема Сулеймани, Instagram заблокировал много страниц с хвалебными постами в адрес Сулеймани от иранских пользователей, и под блокировку вместе с проплаченными режимом постами попали и посты обычных людей, которые посочувствовали генералу.

Интересным моментом взаимодействия соцсетей и политики является то, что расположенные в США соцсети обязаны подчиняться американским законам. Так, в ответ на то, что США применили санкции против Ирана, Slack стал блокировать иранских пользователей, GitHub ограничил к себе доступ на территории недружественных или спорных территорий, а Apple удалил из App Store несколько популярных иранских приложений.

Издание пишет, что сейчас люди по всему миру начинают осознавать, что их публичное самовыражение в соцсетях регулируется теми, кто им не подотчётны. Руководители компаний в Калифорнии могут решать, что вам написать на своей странице в Тегеране.

Конечно, в таких соцсетях как Instagram и Facebook гораздо больше свободы слова, чем могут предоставить вам авторитарные режимы, однако активисты из этих стран сообщили о том, что иногда у них нет почти никаких инструментов, чтобы подать апелляцию на удаление их постов, отмечает издание.

Хорошей новостью стало то, что Facebook решил запустить своего рода апелляционный суд — специальную комиссию, которая будет разбирать спорные случаи по удалению контента. В состав комиссии для каждого спорного случая будет входить один представитель той страны, в которой живет лицо, оспаривающее решение модераторов. Это не совсем демократически избранный представитель, но это увеличит ответственность Facebook перед сообществом, подытоживает The Verge.

Правда, вопросы к процессу все равно остаются и наверное пока нельзя считать это единственным и исчерпывающим решением.

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