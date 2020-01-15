Внутри конфликта между Apple и силовиками

На протяжении последней недели главные новости, связанные с Apple — это требования сначала ФБР, потом генерального прокурора США и наконец Дональда Трампа разблокировать два айфона террориста, Мухаммеда Саида аль-Шамрани, устроившего стрельбу на американской военной базе во Флориде и отказ Apple удовлетворить эти требования. The New York Times пишет, что Apple не намерена сдаваться так просто и готовится к юридической тяжбе с министерством юстиции, однако вынуждена лавировать между своими клиентами и администрацией Трампа.

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Хронология событий

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Шестого декабря 2019 года во Флориде произошел теракт, у террориста нашли два айфона, содержимое которых нужно для расследования его преступления.

В тот же день Apple предоставила, как она посчитала, необходимые данные о террористе в правоохранительные органы.

Седьмого января ФБР попросила Apple помочь с разблокировкой айфонов.

Apple помочь с разблокировкой айфонов. Тринадцатого января генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Apple не предоставила необходимой помощи ФБР.

Пятнадцатого января Дональд Трамп заявил в Twitter, что Apple придется подчиниться.

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Что Apple будет делать дальше?

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Издание отмечает, что компания не была готова к такой серьезной эскалации конфликта. Внутри компании скептически смотрят на то, что ФБР испробовала все методы разблокировки айфонов с помощью третьих сторон и ей не осталось ничего, кроме как просить помощи у Apple.

Apple уже была в похожем конфликте в 2016 году после стрельбы в Сан-Бернардино, когда компания в первый раз отказалась разблокировать айфон. Однако на этот раз Тим Кук имеет дело с администрацией Трампа. Президент США в своем твите уже намекнул на то, что правительство помогает Apple в торговле, вероятно имея в виду, что у Apple остался китайский рынок. Однако на этот раз дружба Кука и Трампа будет проверена, так как против Apple выступил один из ближайших соратников президента генпрокурор Уильям Барр.

Суть вопроса заключается в том, что власти США фактически требуют от Apple создать бэкдор в айфонах, а не просто разблокировать определенные телефоны. В Apple уже выступили с заявлением, что приватность пользователей является фундаментальной ценностью, однако выбрали примирительные формулировки.

Одним из главных аргументов правительства является то, что, как оно считает, конфиденциальность не является абсолютным правом, согласно американской Конституции. Об этом в октябре заявлял уже упомянутый генеральный прокурор Уильям Барр. NYT считает, что для Apple сейчас начнется долгий судебный процесс.

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Айфон правда нельзя разблокировать без бэкдора?

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Это не совсем так. На рынке есть дорогостоящие, но действенные инструменты — Cellebrite и Grayshift, которые, по данным NYT, американская полиция успешно использовала для разблокировки айфонов ранее. По информации от неназванного источника, террорист владел iPhone 5 и iPhone 7+. Эти устройства были выпущены в 2012 и 2016 годах. Получается, IPhone 5 даже старше, чем та модель, которая была у стрелка в Сан-Бернардино в 2016 году (iPhone 5c). Эксперты говорят, что при желании, эти айфоны могут быть взломаны с помощью инструментов третьей стороны. В компаниях Cellebrite и Grayshift от комментариев отказались.

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Новый закон?

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В последнее время Apple закрыла правоохранителям много лазеек, с помощью которых они могли взламывать её продукты, в то же время компания исполняет закон и предоставляет незашифрованные данные о клиентах, если эти данные обоснованно запрашивают правоохранительные органы. С 2012 года Apple удовлетворила 127.000 таких запросов. Однако, комментаторы отмечают, что защита приватности — уникальное преимущество Apple на рынке и компания будет врагом себе, если от него откажется.

В то время как смартфоны занимают все большее место в нашей жизни, но такие трагедии как в Сан-Бернардино и на базе во Флориде продолжают происходить, противоречия между Apple и силовиками скорее всего будут нарастать. В 2016 году, во время конфликта из-за айфона стрелка в Сан-Бернардино, Тим Кук предложил Конгрессу принять закон, который бы определил понятия общественной и технологической безопасности, чтобы содействие правоохранительным органам регулировалось отдельным правовым актом.

Тринадцатого января 2019 года генпрокурор США Уильям Барр заявил, что администрация Трампа возобновила переговоры с Конгрессом, чтобы совместными усилиями изобрести такой закон.

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