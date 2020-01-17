Tilda вводит политическую цензуру

Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу об обвиняемых по «ростовскому делу» Владиславе Мордасове и Яне Сидорове. Об этом сообщается в телеграм-канале, посвященном уголовному делу. «Уведомляем вас о блокировке вашего проекта в связи с размещением в нем политически направленной информации. Тильда — это платформа, предназначенная для создания бизнес-проектов», — сообщалось в электронном письме, которое пришло создателям страницы от юридической службы сервиса.

В сервисе подчеркнули, что Tilda не предназначена для «размещения и публикации информации и/или проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер». Действительно, такие положения содержатся в пункте 7.8 Пользовательского Соглашения сервиса. Из этого пункта следует, что платформу нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». Пользователи TJ сообщают в Twitter, что правила о запрете «контента с общественно-политической тематикой» в Tilda появились около месяца назад:

Как говорят пользователи Tilda, правила о запрете «контента с общественно-политической тематикой» появились примерно месяц назад. Например, нельзя создавать сайт для СМИ, чтобы писать про политику и происшествия pic.twitter.com/Enjuzq3ILX — TJ (@tjournal) January 16, 2020

Позднее юридическая служба сервиса объяснила создателям сайта о «ростовском деле», что «не может ставить под угрозу» проекты других пользователей. Сайт был временно разблокирован, чтобы его разработчики смогли скачать его и разместить на другой платформе:

«Мы понимаем вас и вашу позицию чисто по-человечески и хотели бы помочь. Но мы не можем ставить под угрозу сайты других наших пользователей, работая с подобным контентом, т.к. не имеем возможности заниматься модерированием подобных проектов».

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Также сервис заблокировал сайт о прошедших летом в Москве акциях протеста, созданный активисткой Ольгой Мисик. Девушка рассказала «МБХ медиа», что создала сайт для курсовой работы. Она добавила, что уведомлений о блокировке и ее причинах не получала. Позже сайт также был разблокирован.

Многие журналисты, гражданские и оппозиционные активисты выразили обеспокоенность в связи с просьбой администрации сервиса не размещать на нём острые темы, поскольку многие из них пользуются услугами данного конструктора сайтов:

Медведев всё, Тильда тоже всё. У нас на ней несколько хороших проектов лежит, кстати( https://t.co/4vks6zmi0D — Свободные (@fnvolga) January 17, 2020

Мне нравится конструктор сайтов Tilda Publishing, но что-то с ними не то произошло.Во-первых у меня зуб на них из-за… Gepostet von Ира Евдокимова am Donnerstag, 16. Januar 2020

Тильда ввела самоцензуру и начала блокировать политические сайты. Первым закрыв сайт по «Ростовскому делу». Глупое и необдуманное решение. Альтернативных решений не мало и уверен очень скоро разработчики пожалеют об этом решении. Репутация в сфере айти стоит дорого. — Andrey Pivovarov (@brewerov) January 16, 2020

Тильда, ну это ведь просто позор. Уверен, что никто к Тильде не приходил и не говорил: немедленно уберите или мы вас всех закроем и посадим. Чистая самоцензура Gepostet von Sergey Smirnov am Donnerstag, 16. Januar 2020

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Tilda Publishing — блочный конструктор сайтов, не требующий навыков программирования. Позволяет создавать сайты, интернет-магазины, посадочные страницы, блоги и email-рассылки. Tilda работает по модели Freemium: на сервисе есть возможность использовать бесплатный план для создания сайтов и несколько вариантов подписки, которые отличаются функциональностью: например, количеством доступных для создания сайтов, возможности экспорта, доступом к API. Основателем сервиса является Никита Обухов — арт-директор, предприниматель, автор курсов и интенсивов по дизайну. Серверы «Тильды» расположены в России (Москва), Швейцарии (Берн) и Казахстане (Алматы).

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UPD. Появился официальный комментарий конструктора сайтов Tilda. Владельцы сервиса ещё раз подчеркнули, что предоставляют платформу для создания бизнес-сайтов. «Ограничение на публикацию политических материалов всегда было в нашем пользовательском соглашении», — отметили они. Ограничение ввели, поскольку из-за блокировки сайта, который, к примеру, опубликовал призывы к насилию, «могут пострадать сотни тысяч пользователей».

«Если вы создаете сайт, содержащий контент, который призывает к каким-то политическим действиям, выражает политическую позицию, лучше выбрать другую платформу — Tilda не единственный конструктор сайтов», — заявили в сервисе. Там отметили, что не всегда блокируют политические сайты, если их «делают адекватные люди и контент не призывает к агрессии и насилию».

Собственно, ничего нового владельцы сервиса не сказали.

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