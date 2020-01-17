17.01.2020

Общественная палата подключается к цензуре

По итогам круглого стола, посвящённого проблемам госрегулирования иностранных соцсетей, "общественниками" были подготовлены предложения, касающиеся санкций в отношении Facebook, Google, Twitter и других платформ, "которые не обращают внимания на директивы российских правоприменителей"

OP RF Regulirovanie  

Иностранные соцсети следует обязать выполнять законодательство РФ, для чего потребуется изменить сами законы. Об этом заявил на круглом столе в Общественной палате (ОП РФ) руководитель юридической службы Фонда защиты национальных ценностей Дмитрий Лебедев.

Он призвал внести соответствующие поправки в законы об информации, о персональных данных, иностранных инвестициях, а также в Налоговый и административный кодексы. По мнению Лебедева пробелами в законодательстве РФ сейчас активно пользуются международные интернет-гиганты, которые просто игнорируют директивы российских правоприменителей.

«Общественники» считают, что российское законодательство, регулирующее деятельность в социальных сетях, сейчас только создается, и на сегодняшний день множество правовых вопросов остаются неурегулированными. Этой неопределенной юридической ситуацией активно пользуются международные интернет-гиганты, такие как Facebook, Google, Twitter и другие, которые не обращают внимания на директивы российских правоприменителей. В ОП РФ сетуют на сверхмалый размер санкций к нарушителям российского законодательства в сфере интернета и почти полное отсутствие неотвратимости наказания в данной области.

Выступил перед «общественниками» и прославившийся сомнительным законопроектом о «значимых сайтах» депутат Госдумы Антон Горелкин. Он сказал:

«Юрисдикция – это вопрос номер один, когда идет взаимодействие нашего законодательства и иностранных платформ. Например, Facebook и Twitter лишь частично соблюдают наши законы, и у нас пока нет инструментов, чтобы их заставить сотрудничать».

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По мнению парламентария, сейчас происходит «островизация» интернета, в которой участвуют все развитые страны. Они пытаются подчинять транснациональные IT-корпорации через экономические меры.

«Можно привести в пример работающий прекрасно в России мессенджер Telegram, площадку активно использует наркомафия, торгуют наркоботы. Сколько штрафов за это заплатил Павел Дуров? Нисколько не заплатил», — говорит депутат.

Глава комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов считает, что в России «запутанная система предъявления претензий бизнесу».

По его мнению, российские надзорные органы без должной настойчивости и в совершенно смешных размерах штрафуют иностранных IT-гигантов, а те не спешат выплачивать и мизерные штрафы. Он напомнил, что во Франции, например, тот же Facebook штрафуют на десятки миллионов евро, и американская корпорация исправно платит.

Кроме этого, ОП РФ создала два сайта, которые будут принимать жалобы от граждан, желающих заявить о случаях оскорбления госсимволов или о фейковых новостях. Об этом сообщил глава Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Планируется, что оба сайта заработают через пару дней, и информация от пользователей будет направляться в Генпрокуратуру. Позже там появятся счётчики количества поданных заявлений, отправленных в прокуратуру и заблокированных ресурсов.

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