Общественная палата подключается к цензуре

Иностранные соцсети следует обязать выполнять законодательство РФ, для чего потребуется изменить сами законы. Об этом заявил на круглом столе в Общественной палате (ОП РФ) руководитель юридической службы Фонда защиты национальных ценностей Дмитрий Лебедев.

Он призвал внести соответствующие поправки в законы об информации, о персональных данных, иностранных инвестициях, а также в Налоговый и административный кодексы. По мнению Лебедева пробелами в законодательстве РФ сейчас активно пользуются международные интернет-гиганты, которые просто игнорируют директивы российских правоприменителей.

«Общественники» считают, что российское законодательство, регулирующее деятельность в социальных сетях, сейчас только создается, и на сегодняшний день множество правовых вопросов остаются неурегулированными. Этой неопределенной юридической ситуацией активно пользуются международные интернет-гиганты, такие как Facebook, Google, Twitter и другие, которые не обращают внимания на директивы российских правоприменителей. В ОП РФ сетуют на сверхмалый размер санкций к нарушителям российского законодательства в сфере интернета и почти полное отсутствие неотвратимости наказания в данной области.

Выступил перед «общественниками» и прославившийся сомнительным законопроектом о «значимых сайтах» депутат Госдумы Антон Горелкин. Он сказал:

«Юрисдикция – это вопрос номер один, когда идет взаимодействие нашего законодательства и иностранных платформ. Например, Facebook и Twitter лишь частично соблюдают наши законы, и у нас пока нет инструментов, чтобы их заставить сотрудничать».

.

По мнению парламентария, сейчас происходит «островизация» интернета, в которой участвуют все развитые страны. Они пытаются подчинять транснациональные IT-корпорации через экономические меры.

«Можно привести в пример работающий прекрасно в России мессенджер Telegram, площадку активно использует наркомафия, торгуют наркоботы. Сколько штрафов за это заплатил Павел Дуров? Нисколько не заплатил», — говорит депутат.

Глава комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов считает, что в России «запутанная система предъявления претензий бизнесу».

По его мнению, российские надзорные органы без должной настойчивости и в совершенно смешных размерах штрафуют иностранных IT-гигантов, а те не спешат выплачивать и мизерные штрафы. Он напомнил, что во Франции, например, тот же Facebook штрафуют на десятки миллионов евро, и американская корпорация исправно платит.

Кроме этого, ОП РФ создала два сайта, которые будут принимать жалобы от граждан, желающих заявить о случаях оскорбления госсимволов или о фейковых новостях. Об этом сообщил глава Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Планируется, что оба сайта заработают через пару дней, и информация от пользователей будет направляться в Генпрокуратуру. Позже там появятся счётчики количества поданных заявлений, отправленных в прокуратуру и заблокированных ресурсов.

.



.

.