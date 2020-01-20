На российский аналог GitHub потратят 2,1 млрд рублей

В Минэкономразвития предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения. На его создание предложено выделить 2,1 миллиарда рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на последнюю версию федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ), разработанного Минэкономики и Сбербанком.

В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай отключения России от GitHub и других подобных мировых репозиториев из-за санкций.https://t.co/ICHUuEQqYO — Коммерсантъ (@kommersant) January 19, 2020

Министерство рассказало журналистам, что идея создания аналога GitHub — актуальна и является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ». Необходимость создания такого продукта объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ кода.

В проекте указано, что аналог GitHub может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять. В российский аналог планируют копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что аналог GitHub может быть востребован только при создании сообщества вокруг платформы. Однако на российском аналоге не соберешь большие сообщества, он будет «напоминать ситуацию, когда накрыли и украсили стол, а гости не пришли», считают эксперты.

UPD. Интернет-омбудсмен и член федерального политсовета «Партии роста» Дмитрий Мариничев критически оценил идею Минэкономразвития по созданию аналога принадлежащего Microsoft сервиса GitHub:

«Ничего это не принесет. Попытаться можно. Но проблема не в самом программном решении, а в людях, которые это решение используют. Если для целей сохранения знания, в случае возможного «отключения» России от интернета, государству необходимо дублицировать информацию, то такая задача должна быть государством решена. Но это никак не соотносится с потенциальной конкуренцией «Гитхабу», которая могла бы как идея вкладываться в суть такого проекта».

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Омбудсмен считает, что проблема «не в потенциальных угрозах, а в общей риторике «страшилок» об отключении» Рунета от Всемирной сети. «Находясь внутри такого тренда угроз, мы будем непрерывно придумывать то, что нам нужно повторить. Этот процесс, боюсь, станет бесконечным. Но все и вся повторить нельзя. Да и не имеет смысла. Нельзя противопоставлять себя другим в цифровом мире. Нужно опираться на саму суть информационного мира — коммуникацию», — подчеркнул Мариничев.

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