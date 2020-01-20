Полиция запустила портал «МВД Медиа»

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о создании и запуске нового ведомственного интернет-издания «МВД Медиа». По его словам, ресурс «призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики».

Колокольцев отметил, что это будет первый ресурс органов внутренних дел, ориентированный на мультимедийный контент.

Кроме того, в специальном разделе ресурса будут размещены сюжеты, подготовленные Телестудией МВД России. На портале можно будет слушать радиостанцию «Милицейская волна», входящую в объединенную редакцию министерства.

На сайте сообщается, что данное СМИ официально зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации «ЭЛ № ФС 77 – 77286» от 25 декабря 2019 года.

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