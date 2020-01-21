Apple отказалась шифровать данные пользователей в iCloud после просьбы ФБР

В облаке для резервного копирования данных iCloud не будет введено шифрование и оно останется теоретически доступным для спецслужб и хакеров, сообщает Reuters, ссылаясь на знакомых с вопросом источников.

Эта ситуация говорит о том, что несмотря на то, что Apple порой занимает жесткую позицию в спорах с правительством США по вопросам приватности, со спецслужбой ФБР отношения у Apple складываются более мирно. Издание пишет, что «за кулисами» Apple оказала ФБР несколько весьма ценных услуг, в том числе в недавнем громком деле с разблокировкой айфонов — предоставила ФБР данные террориста, которые он хранил на iCloud, несмотря на то, что спецслужба хотела большего.

По словам одного нынешнего и троих бывших сотрудников ФБР и одного нынешнего и одного бывшего сотрудника Apple, более двух лет назад компания сообщила спецслужбе о том, что собирается ввести шифрование для iCloud в качестве меры против хакеров: так Apple отказалась бы от ключа и не смогла бы расшифровать лежащие на серверах данные. Однако агенты в частных беседах с менеджментом компании выступили против.

Один из источников заявил, что Apple решила отказаться от плана, чтобы «не дразнить медведя». В компании побоялись судебных тяжб и обвинений от правительства в укрывательстве преступников. По словам бывших сотрудников ФБР, присутствовавших на переговорах, аргументы спецслужбы о том, что незашифрованное облако помогает получать тысячи важных доказательств, показались Apple убедительными.

Так или иначе, проект шифрования был довольно скоро свернут, и люди, работавшие над ним, получили приказ приостановить разработку. Незашифрованное облако iCloud представляет ценность для ФБР, потому что дает возможность хакерам спецслужбы получать нужные данные без доступа к айфону, ведь для этого не нужно делать бэкдор, который позволит взламывать айфоны, против чего восстаёт гражданское общество.

Когда журналисты попросили Apple и ФБР прокомментировать ситуацию с шифрованием и её возможное развитие, обе организации ответили молчанием.

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