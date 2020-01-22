Павел Дуров считает iCloud официальным инструментом слежки

Несколько лет назад покинувший Россию основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале:

«iCloud теперь официально стал инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), также являются проблемой».

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Apple отказалась от планов разрешить пользователям осуществлять сквозное шифрование резервных копий своих данных в облачном сервисе iCloud после того, как ФБР США посчитало, что такой шаг навредит расследованию преступлений. По данным источников агентства, компания отказалась от проекта еще два года назад, однако не сообщала об этом публично.

Так или иначе, проект шифрования был довольно скоро свернут, и люди, работавшие над ним, получили приказ приостановить разработку. Незашифрованное облако iCloud представляет ценность для ФБР, потому что дает возможность хакерам спецслужбы получать нужные данные без доступа к айфону, ведь для этого не нужно делать бэкдор, который позволит взламывать айфоны, что не может не тревожить гражданское общество.

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