Глава Google Сундар Пичаи призвал к госрегулированию ИИ

Глава Google Сундар Пичаи в своей колонке в Financial Times призвал создать регулирование для некоторые областей ИИ, таких как автомобили и медицинская техника, в то же время он призвал «не навязывать регулирование» в целом и выступил за разумный подход.

Это произошло в контексте двух важных событий: на прошлой неделе Еврокомиссия заявила о том, что может запретить распознавание лиц на пять лет, а ранее в этом месяце Белый дом выпустил заявление, в которой сказал, что подготовит свою политику по регулированию ИИ, но призвал Евросоюз «не убивать инновации».

Пичаи в целом вдохновлен возможностями искусственного интеллекта и считает его крайне важным, однако предостерёг от неправильного использования технологии и обратил внимание на опасность дипфейков — поддельных видео, рассчитанных на то, чтобы ввести в заблуждение.

Мария Аксенте, ответственная за ИИ в Pricewaterhouse Coopers, прокомментировала Би-би-си: «Вопрос в том, как сделать так, чтобы регулирование не убило инновации и как продолжить балансировать между преимуществами и рисками ИИ, ведь он больше и больше встраивается в нашу жизнь. Регулирования и саморегулирования по кодексу этики может быть недостаточно».

Сундар Пичаи выступит на всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

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