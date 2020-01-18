Еврокомиссия хочет ввести запрет на технологию распознавания лиц сроком на 5 лет

Европейский союз рассматривает возможность запрета технологии распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет, чтоб дать время выработать способы предотвращения злоупотреблений, связанных с использованием основанных на этой технологии систем. Еврокомиссия изложила соответствующие предложения на 18-страничном документе.

Активисты и правозащитные организации встретили эту новость с восторгом:

Make it permanent ✅ EU considers 5 year ban on facial recognition surveillance:https://t.co/XEx2SBWQ4j — Big Brother Watch (@bbw1984) January 17, 2020

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За срок от трёх до пяти лет ЕС должен будет оценить последствия технологии для защиты персональных данных населения и его права на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, документ предлагает странам ЕС назначить представителей, которые будут отвечать за выполнение новых правил.

Исключения планируется сделать для проектов в сфере безопасности и научных исследований. По данным источников Reuters, перед итоговым решением ЕК изучит отзывы на свои предложения и представит их в феврале.

Политики США на недавних слушаниях также выразили обеспокоенность по поводу растущего использования и точности в работе софта для распознавания лиц.

Тем временем мэрия Москвы вложила систему распознавания лиц 1,2 млрд в прошлом году и планирует потратить ещё 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте.

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