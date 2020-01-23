ФАС определила виды предустанавливаемых российских программ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала концепцию проекта постановления, предусматривающего предустановку на определенные виды техники отечественного программного обеспечения, сообщила пресс-служба ведомства:

«…в ФАС России прошло заседание рабочей группы при Экспертном совете ФАС России по информационным технологиям, на котором обсудили концепцию проекта акта Правительства Российской Федерации об установлении требований в соответствии с законодательством».

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В рабочем совещании приняли участие представители ФАС России, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций, а также компаний-производителей разработчиков ПО.

Закон об обязательной предустановке отечественного ПО на устройства будет реализован в несколько этапов, а ответственность по установке софта ляжет на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу. Об этом РБК рассказал участник совещания. Содержание встречи также подтвердил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, который присутствовал на ней.

Согласно плану ФАС, закон будет реализован в несколько этапов. С 1 июля 2020 года предустановка российского софта станет обязательной для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для smart-TV. Причём замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что имеются в виду компьютеры весом до 10 килограмм.

«Почему 10 кг? Законом не предусмотрен критерий отбора по весу», — замечает Telegram-канал «Телеком-ревью».

На смартфоны надо будет устанавливать антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы (например, «Мир»). Примерно такие же программы должны быть на планшетах и компьютерах. Также на планшеты, компьютеры и smart-TV нужно будет установить аудиовизуальные сервисы и сервисы для просмотра каналов первого и второго мультиплексов.

ФАС не будет создавать перечень конкретных приложений от конкретных разработчиков, поскольку это нарушает закон о конкуренции. Производители гаджетов будут сами выбирать софт исходя из требований.

IT-эксперт, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин после прочтения пресс-релиза ФАС ставит следующие вопросы:

«1. В целом это регулирование не про защиту прав потребителей, а про локализацию перс данных и операторов коммуникаций в России.

2. Что будет делать Apple которые вообще не предполагали подобной предустановки ПО, будут ли они реально уходить из России?

3. Начнётся ли «охота на ведьм» и борьба с «серым рынком» смартфонов без предустановленного российского ПО? Мы ведь понимаем что не все телефоны реализуются через салоны связи и интернет магазины.

4. Будут ли эти программы удаляемыми?»

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«Я не могу припомнить ни одной страны с аналогичным регулированием. И, если его внедрение не провалится в России, то как бы такое не начали делать и многие другие страны», — подытоживает он.

«Особо меня радует наличие пункта «антивирусные программы», — пишет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Зачем нужен антивирус в 202х годах на современных операционных системах вопрос, конечно, спорный. Но что-то мне подсказывает, что вся слежка будет встроена именно в туда».

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