Антипиратский меморандум продлён ещё на год

Медиахолдинги и интернет-компании договорились снова продлить действие антипиратского меморандума, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких медиакомпаний. Этот меморандум сейчас единственный способ удалять ссылки на пиратский контент из выдачи поисковиков, прежде всего из «Яндекса». Это добровольное соглашение игроков индустрии, изначально предполагалось, что осенью 2019 года оно будет заменено соответствующим законом. Но внести уже написанный законопроект на рассмотрение Госдумы медиакомпании не успели и продлили действие меморандума на три месяца. Теперь решено, что меморандум проработает еще год – до конца января 2021 года.

Обсуждение продления договора происходило на площадке «Медиа-коммуникационного союза» (МКС) при участии Роскомнадзора. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и президент МКС Михаил Демин подтвердили, что меморандум продлен на год.

Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года правообладателями, операторами поисковых сервисов и владельцами интернет-ресурсов. Документ в числе прочего описывает механизм удаления из поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с нелицензионным контентом, права на который принадлежат медиакомпаниям, подписавшим меморандум. В документе также отмечалось, что стороны примут максимальные усилия, чтобы добиться принятия закона, соответствующего положениям меморандума. Если этого не произойдет, то 1 сентября 2019 года действие меморандума прекратится, «если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон». Однако к обозначенному сроку соответствующий законопроект не был внесен на рассмотрение Госдумы и стороны договорились о продление действия положений меморандума.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сказал «Телеспутнику», что законопроект еще не успели доработать, а Госдума сейчас занята другими делами. «Ведомости» со ссылкой на собственные источники пишут, что медиакомпании и Роскомнадзор совместно решили пока не заменять меморандум законом. Прописанная в законопроекте схема урегулирования споров между правообладателями и онлайн-площадками получилась довольно сложной и местами спорной, объясняют три участника группы, которая работала над проектом.

Сейчас добавлять ссылки в реестр могут только крупнейшие правообладатели, а закон должен работать для всех, указывают они, значит, нужно предусмотреть механизм проверки претензий правообладателей, процесс арбитража взаимных претензий и другие возможные сложности.

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