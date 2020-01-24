Ссылка на социальный эксперимент о спасении мусульманина от суицида заблокирована Роспотребнадзором

Роспотребнадзор снова демонстрирует слишком расширенное понимание своих полномочий и такого понятия, как «пропаганда суицида». Проводя очередной мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили внесённую суда ссылку на публикацию «Остановят ли москвичи мусульманина от суицида? Социальный эксперимент», размещённую на сайте телеканала «Алиф»:

reestr.rublacklist.net/record/2050129

В статье выложен ролик из YouTube, а также приведено краткое описание, в котором сказано, что молодым мусульманским блогером был проведён социальный эксперимент, чтоб показать реальную картину отношения жителей Москвы к мусульманам, поскольку вокруг данной темы существует много стереотипов.

При этом сам ролик не внесён ни в какие реестры и его свободно можно посмотреть на YouTube:

Спойлер: никакой пропаганды самоубийств в данном сюжете нет, события развиваются в положительном ключе, и в итоге всё заканчивается на позитивной ноте. Поэтому странно, что Роспотребнадзор умудрился рассмотреть в ссылке на сайте телеканала «Алиф» призывы к суициду.

Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, для многих пользователей данный сайт недоступен целиком.

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