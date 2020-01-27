«Вызревает мощный материал для органов»: киберпатрули продолжают атаковать Рунет

С момента последней публикации нашего мониторинга кибердружин, в нескольких новых регионах открылись свои киберпатрули — добровольческие организации, работающие в связке с исполнительной властью, сотрудники которых «очищают» Рунет от неприемлемых материалов, по мнению их начальства, а также внедряются в различные закрытые сетевые сообщества в поисках суицида, экстремизма и педофилии.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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Фонтанка сообщила, что комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга выделил деньги на содержание городской кибердружины. Правда, питерские кибердружинники получили не слишком много — всего 134 тысячи рублей. Объединение занялось поиском «всего, что связано с суицидальными группами, предовращением педофилии, экстремизмом, колумбайном», — сказал изданию Леонид Армер, руководитель НКО «Молодежная служба безопасности».

Рассказывая подробнее о своей организации, Армер сообщил, что кибердружинники «собирают информацию, понимают, с кем имеют дело, предположительно устанавливают личность, ищут дополнительных пострадавших. И вызревает мощный материал для правоохранительных органов». Иногда волонтёры «внедряются» в чаты или сообщества, общаются там с людьми в целях выявления у них суицидальных мыслей и сообщают о них в МВД.

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ЯМАЛ

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Своей кибердружиной обзавёлся и Ямало-Ненецкий автономный округ, об этом написал Север-Пресс. Региональные власти провели совещание в Салехарде, где обсудили борьбу с экстремизмом. Отдельно власти выделили работу кибердружин, которые «выявляют экстемистские высказывания и предотвращают межнациональные конфликты».

Если говорить об индивидуальных достижениях в цифрах, то кибердружинники в Пуровском районе ЯНАО проверили на запрещенный контент около 300 сайтов и направили в органы 40 жалоб.

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СУРГУТ

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Комсомольская правда Югры сообщила, что администрация Сургута наградила кибердружинников за успешную работу. «Потребность [видимо, имеется в виду потребность государства, — Ред.] сориентировать детей в сети и научить их правильно использовать интернет-ресурсы с каждым днем только растет. Кибердружинники отлично справляются с этой задачей. Сегодня киберволонтерством занимается более 1200 человек», — сказала директор городского департамента образования Ирина Замятина, обращаясь к участникам встречи перед их награждением.

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Кибердружинники Сургута, Югра Ньюс

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За девять месяцев работы кибердружинники проверили около семнадцати тысяч сайтов, из которых пожаловались на тысячу. Часть из этих сайтов уже недоступна. Координатор киберпатруля Григорий Пащенко пояснил, что дружинники мониторят закрытые форумы, где распространяется детская порнография и наркотики и сообщают о таких случаях в полицию.

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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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С 2020 года кибердружины начали работать в Иркутской области. По заявлению правительства области, это обезопасит жителей от преступлений, совершаемых с помощью сети. Замгубернатора Иркутской области Владимир Дорофеев подчеркнул, что кибердружины рекомендует создавать Национальный антитеррористический комитет, председателем которого является глава ФСБ Александр Бортников.

Замгубернатора отметил, что дружины нужны для помощи в защите информационного пространства.

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В КРАСНОЯРСКЕ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

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В этом городе есть свой киберпатруль и, скорее всего, он продолжит существовать, но дело не в этом. 25 января в СМИ и соцсетях прогремела новость: видный борец с экстремизмом, защитник детей от тлетворного влияния Сети и создатель киберпатруля Антон Мишин совращал подростков, снимал это на видео и продавал.

Сотрудники уголовного розыска задержали Мишина с поличным с несколькими сообщниками в квартире, похожей на притон. Антон Мишин вёл внешне приличную жизнь, имел пять тысяч друзей в Facebook, среди которых были почти все политики и журналисты Красноярска, получал для своей общественной организации «Енисей» президентские гранты, выступал на всевозможных конференциях с администрацией края по защите народной нравственности. Открытый Мишиным «Киберпатруль» мониторит запрещённый контент в интернете и помогает блокировать его, на странице объединения сказано, что им заблокировано около 350 опасных для детей сайтов.

Как иронично отмечает «Новая газета», контур замкнулся: одной рукой Мишин получал деньги от государства на борьбу с развращающим контентом и радел за моральные устои общества, а другой создавал тот же самый контент.

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«КИБЕРБОРЬБА» С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ В ПСКОВЕ

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Сотрудники управления МВД России по Псковской области создали в регионе первую кибердружину, которая будет выявлять и предотвращать распространение экстремистских материалов в сети, а также преступления в интернет-сфере в отношении детей. Об этом сообщил журналистам начальник управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции.

«Кибердружина по факту создана. Вообще с киберпреступностью у нас беда. У нас 428 краж, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, и 327 мошенничеств, которые таким образом совершены. Ситуацию нам переломить не удалось, несмотря на те меры, которые мы принимаем. В состав кибердружины вошли студенты ПсковГУ [Псковского госуниверситета]. Она ориентирована на выявление групп подростков суицидальной направленности, на выявление экстремистского контента», — сказал Овсянников.

По мнению Овсянникова, создание дружины крайне актуально для Псковской области, так как она поможет выявить факты насилия, в том числе и домашнего, в отношении несовершеннолетних. Он также отметил, что зачастую несовершеннолетние вовлекаются в сферу распространения наркотиков, необдуманно участвуя в этом бизнесе, стремясь подзаработать на создании так называемых закладок (тайников с наркотическими веществами, продаваемыми через интернет).

Каким образом кибердружинники вычислят факты домашнего насилия, а также помогут в поимке злоумышленников, совершивших кражи с помощью интернета, правоохранитель не уточнил.

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ЛИКБЕЗ ПО-ТЮМЕНСКИ

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Повысить свою медиаграмотность в режиме онлайн предлагают тюменским волонтерам, сообщает Киберпатруль Тюменской области.

Специальные курсы для всех желающих пройдут с февраля по май 2020 года в формате вебинаров, видеокурсов и самостоятельных практических работ. Программа будет состоять из трех блоков: медиа, профилактика в сети, продвижение проектной работы.

Участники получат навыки работы в графических редакторах, видео- и фотопрограммах, научатся составлять афиши мероприятий, писать пресс-релизы для социальных сетей и СМИ.

Особое внимание будет уделено знаниям о профилактическом добровольчестве. А приглашенные SММ-специалисты расскажут о том, как продвигать профилактический контент в интернете, как стать участниками полноценной медиакомпании для мероприятия.

Как видим, мероприятие намечается недешёвое, поэтому интересно было бы узнать — кто облагодетельствовал тюменских борцов с интернет-непотребом.

В целом тема киберпатрулей и кибердружин к началу нового года немного подутихла. Возможно, на местах уже поняли бесперспективность дальнейшего существования данных организаций и слишком малый их вклад в борьбу с преступлениями, совершаемыми с помощью интернета, поэтому идёт процесс их переформатирования — например, перевода в консультативные и просветительские органы, которые можно для галочки отправить с гастролями по ближайшим общеобразовательным учреждениям того или иного региона. Хотя это вполне может оказаться затишьем перед внесением соответствующего законопроекта в Госдуму, который депутаты вынашивают уже не первый год.

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