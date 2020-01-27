В Лондоне начнут устанавливать камеры с распознаванием лиц

Каждая камера будет работать в течение пяти-шести часов в день, система будет по спискам искать подозреваемых в совершении насильственных и других серьезных преступлений. Полиция сообщила, что камеры правильно распознали 70% подозреваемых, но независимая оценка говорит о гораздо меньшей точности. Сторонники конфиденциальности уже заявили, что это серьезная угроза гражданским свободам.

Полиция сообщает, что начнёт использовать камеры в течение месяца и предупредит местные сообщества, чтобы проконсультироваться с ними заранее. Предполагается, что камеры с распознаванием лиц будут явно обозначены среди других и будут охватывать «небольшую целевую область», а также полицейские будут раздавать уведомления перед использованием распознавания лиц на определенной территории.

Представитель полиции Ник Эфгрейв заявил, что полиция «обязана» использовать новые технологии для обеспечения безопасности людей, добавив, что исследования показали, что общество поддержало этот шаг.

«Мы все хотим жить и работать в безопасном городе: общественность справедливо ожидает, что мы будем использовать технологии, чтобы остановить преступников», — сказал он.

«Точно так же я должен быть уверен, что у нас есть правовые гарантии и соответствующая прозрачность, чтобы обеспечить защиту конфиденциальности и прав человека. Я считаю, что наше тщательное и продуманное внедрение распознавания лиц не нарушает этот баланс».

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Точность распознавания

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Полиция заявила, что протестировала систему на своих сотрудниках и результаты показали 70% точности при распознавании, это значит, что семь человек из десяти опознаны верно. Но независимая оценка этих тестов показала, что верными были только восемь из сорока двух распознаваний. Известно, что точность может быть ниже для темнокожих людей и этнических меньшинств, потому что программа обучается преимущественно на белых лицах.

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Полиция убеждена, что общество поддерживает внедрение системы

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За последние четыре года, в течение которых полиция постепенно подходила к установке распознавания лиц на улицах Лондона, усилилось противодействие этой технологии со стороны британских общественных организаций, таких как Liberty и Big Brother Watch.

Пока правительство занималось другими вопросами, а полицейские чиновники периодически высказывались в пользу технологии, работа над системой продолжалась. И теперь, после избрания администрации Бориса Джонсона, чья партия пообещала в своей программе «дать полиции возможность безопасно использовать новые технологии», Скотленд-Ярд сделал свой шаг.

Те, кто вводят распознавание лиц, также считают, что недавнее решение Высокого суда Лондона добавляет юридической силы их действиям: суд признал, что полиция Южного Уэльса не нарушила прав человека, отсканировав лицо с помощью технологии распознавания лиц. Сейчас дело направлено в Апелляционный суд.

Big Brother Watch, организация по защите конфиденциальности, заявила, что введение распознавания лиц означает «огромное расширение штата наблюдения и серьезную угрозу гражданским свободам в Великобритании».

Осенью против распознавания лиц выступили восемнадцать британских политиков и двадцать пять общественных организаций.

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