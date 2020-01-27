Давление на иностранные интернет-магазины обойдётся в 81 млрд рублей

Значительное снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа приведет к тому, что российская экономика потеряет 81 млрд руб. за 2020–2023 гг., оценили эксперты Высшей школы экономики: вырастут затраты на администрирование, потери понесут почтовые службы и потребители. Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.

В 2019 г. порог уменьшился до 500 евро в месяц, с превышения которых нужно уже заплатить пошлину 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. С 2020 г. он снижается до 200 евро, но уменьшилась и пошлина: до 15%, но не менее 2 евро за 1 кг. Минфин предложил 100 евро уже с июля 2020 г., а к 2022 г. – 20 евро и с 2021 г. для покупок дороже 50 евро предполагается минимальный фиксированный платеж – 1 евро с отправления, а с 2022 г. – 3 евро.

ВШЭ снижение порога до 100 евро в 2020 г. не учитывала, объясняет автор исследования Марсель Салихов. Представитель Минфина же говорит, что решение должны принять страны Евразийского экономического союза — переговоры только предстоит провести.

Порог ниже 200 евро может привести к росту затрат всех участников рынка при отсутствии значимых положительных эффектов, считают эксперты Высшей школы экономики. В первую очередь пострадают потребители, которые не смогут сэкономить на покупках, говорит гендиректор eBay в России Илья Кретов. Сейчас более четверти российских покупателей выбирают иностранные интернет-магазины, из-за того что аналогов в российском ритейле нет, пишут эксперты, ссылаясь на расчеты «Яндекс.Маркета».

В случае со снижением уровня беспошлинного ввоза посылок все очевидно: конкурентное преимущество получают российские интернет-магазины, такие как Wildberries, «220 вольт», «Юлмарт» и Zenden. Они заработают за счет граждан, которые проиграют дважды: по цене и по качеству.

«Пока решение по снижению порога беспошлинного ввоза до 20 евро не принято. Минфину придется убедить коллег из пяти стран Таможенного союза в необходимости такой меры, в одностороннем порядке такое решение ни к чему не приведет, — ​говорит Дмитрий Янин, председатель Конфедерации обществ потребителей. — ​Тем более что эта инициатива и лоббирование исходят от российских интернет-магазинов, которые в других странах даже не представлены. Результаты подобного опыта в Белоруссии весьма депрессивны. Вместо следования мерам государства там возникают серые схемы переправки заказанных товаров из России. Да и в принципе я не знаю стран, где эти пошлины резко пополнили бюджет».

С Дмитрием Яниным согласен и Салихов: «Перераспределение рынка интернет-торговли вследствие снижения беспошлинного порога качнется в сторону от глобальных транснациональных игроков к внутренним российским интернет-магазинам. У нас есть предположение, что к 2021 году это приведет к снижению объема рынка на 1% и на 5% — ​к следующему году. Соответственно, снизится и средняя стоимость покупок — ​какие-то дорогостоящие товары будут брать в российских интернет-магазинах либо отказываться от них вовсе. Это существенные изменения, подтверждения которым уже есть. В прошлом году, после снижения беспошлинного порога до 200 евро с 500, покупки в этом ценовом диапазоне просели на 30%, по данным Почты России. Потребители быстро реагируют».

Получается, что вместо честной конкуренции, предполагающей снижение цен при достойном уровне качества, российские интернет-площадки, по мнению экспертов, просто рассчитывают убрать с рынка конкурентов руками правительства.

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