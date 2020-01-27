Путин поручил кабмину к лету запустить «Доступный интернет»

Президент России Владимир Путин подписал официальное поручение о том, что на территории страны должен быть обеспечен бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. На официальном сайте Кремля указано:

«…обеспечить оказание гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации для использования отечественных социально значимых интернет-сервисов, определив по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации перечень таких сервисов и порядок оказания названных услуг».

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Срок исполнения — 1 июня 2020 года. Ответственным назначен глава российского кабинета министров Михаил Мишустин.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет». Минкомсвязь уже обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам. Кроме того, с 1 марта бесплатным станет доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти.

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