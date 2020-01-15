Пожертвовать сетевым нейтралитетом ради социально значимых ресурсов?

Владимир Путин объявил о разработке проекта «Доступный интернет». Он призван обеспечить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным сервисам. Такую мысль Президент озвучил во время обращения к Федеральному собранию.

Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет", чтобы у россиян по всей стране был бесплатный доступ ко всем социально-значимым отечественным сайтам pic.twitter.com/KGJbZDi5VQ — LIFE.ru (@lifenews_ru) January 15, 2020

"Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Предлагаю проект "Доступный интернет". Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик" — Владимир Путин — Государственная Дума (@dumagovru) January 15, 2020

По словам главы государства, этому способствует то, что Россия — одна из немногих стран мира, имеющая свои соцсети, мессенджеры и другие национальные интернет-ресурсы.

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Как считает руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк,

«В случае приятия такого закона о бесплатном интернет-доступе для социально-значимых отечественных сервисов, то наверняка их список будет утверждать Правительство через свое постановление. Тут есть риски коррупциогенности и нарушения сетевого нейтралитета, когда одни сервисы будут получать преимущество в доступе для пользователей перед другими за счет госрегуляции. Скорее всего, будет предпринята очередная попытка сделать «госпоисковик» и «госмессенджер», через которые можно будет эффективно контролировать коммуникации граждан и фильтровать их трафик».

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У представителей власти ожидаемо менее скептичное мнение относительно предложения Путина.

«Президент отдельно отметил, что одно из главных преимуществ Российской Федерации – собственные технологии и экосистемы он-лайн платформ, — считает глава парламентского инфокомитета Леонид Левин. — Они должны сохраняться и развиваться на благо всего общества, а ключевые интернет сервисы должны стать гарантированно доступными для всех российских граждан. Это принципиально важное предложение, которое открывает перспективу создания социально доступного интернета как еще одного базового конституционного права наших граждан. Важно отметить, что это по духу совпадает с идеями, которые сегодня высказываются ведущими экспертами в сфере Интернет-технологий, в том числе создателями Сети».

Кстати, видео послания должны были транслировать на стенах московских зданий…

Выдержки из послания Владимира Путина Федеральному собранию показывают на московских зданиях.

Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/EWMeB1ns1b — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 15, 2020

…но что-то пошло не так…

Иноагенты? Надо усилить бдительность и контроль доступа в сети! Некоторым запретить. Для надёжности #ввх #news https://t.co/olu3BYefvS — Yury Nabutovski (@Nabutovski) January 15, 2020

И на Телеграфе трансляции нет. По ходу, нас обманули pic.twitter.com/VgtKY0NxLa — Олег Овчаренко (@Ovcharenko95) January 15, 2020

Отрывки из послания Путина транслировали на фасадах нескольких зданий Москвы. Обещали, что будут транслировать еще на здании Центрального телеграфа, гостиницы «Космос», кинотеатра «Октябрь» и «Дома книги», но там она так и не началась https://t.co/JvmjRgqzW5 — Телеканал Дождь (@tvrain) January 15, 2020

Видимо, это не социально значимые стены.

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