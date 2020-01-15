15.01.2020

Пожертвовать сетевым нейтралитетом ради социально значимых ресурсов?

Рассказывая Федеральному собранию о проекте "Доступный интернет", Президент России озвучил идею сделать доступ к социально значимым российским сервисам бесплатным

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Владимир Путин объявил о разработке проекта «Доступный интернет». Он призван обеспечить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным сервисам. Такую мысль Президент озвучил во время обращения к Федеральному собранию.  

По словам главы государства, этому способствует то, что Россия — одна из немногих стран мира, имеющая свои соцсети, мессенджеры и другие национальные интернет-ресурсы.

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Как считает руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк,

«В случае приятия такого закона о бесплатном интернет-доступе для социально-значимых отечественных сервисов, то наверняка их список будет утверждать Правительство через свое постановление. Тут есть риски коррупциогенности и нарушения сетевого нейтралитета, когда одни сервисы будут получать преимущество в доступе для пользователей перед другими за счет госрегуляции. Скорее всего, будет предпринята очередная попытка сделать «госпоисковик» и «госмессенджер», через которые можно будет эффективно контролировать коммуникации граждан и фильтровать их трафик».

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У представителей власти ожидаемо менее скептичное мнение относительно предложения Путина.

«Президент отдельно отметил, что одно из главных преимуществ Российской Федерации – собственные технологии и экосистемы он-лайн платформ, — считает глава парламентского инфокомитета Леонид Левин. — Они должны сохраняться и развиваться на благо всего общества, а ключевые интернет сервисы должны стать гарантированно доступными для всех российских граждан. Это принципиально важное предложение, которое открывает перспективу создания социально доступного интернета как еще одного базового конституционного права наших граждан. Важно отметить, что это по духу совпадает с идеями, которые сегодня высказываются ведущими экспертами в сфере Интернет-технологий, в том числе создателями Сети».

Кстати, видео послания должны были транслировать на стенах московских зданий…

…но что-то пошло не так…

Видимо, это не социально значимые стены.

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don but rks

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