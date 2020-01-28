Полиция в Екатеринбурге прикрепила к Президенту нецензурный эпитет

В Екатеринбурге на активиста Михаила Никитина составили протокол об оскорблении Владимира Путина в комментарии к публикации в Facebook, в котором оппозиционер ни разу не упоминает ни имени, ни должности президента. Об этом сам екатеринбуржец рассказал «Медиазоне».
Никитина задержали ранее утром, и отвезли в отдел полиции на улице Фрунзе. Там на него составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России). В документе (есть в распоряжении «Медиазоны») указано, что в мае 2019 года мужчина оставил нецензурный комментарий к публикации правозащитного проекта «Апология протеста» о пострадавшем во время акции протеста, в котором «выразил неуважение» к президенту России.
В комментарии мужчина не называет ни имени, ни должности президента, а говорит о неком Х****. Полиция решила, что это про Путинаhttps://t.co/Uf2HMtpJJA
— Медиазона (@mediazzzona) January 28, 2020
Из этого случая можно сделать следующие выводы:
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