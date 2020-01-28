Полиция в Екатеринбурге прикрепила к Президенту нецензурный эпитет

В Екатеринбурге на активиста Михаила Никитина составили протокол об оскорблении Владимира Путина в комментарии к публикации в Facebook, в котором оппозиционер ни разу не упоминает ни имени, ни должности президента. Об этом сам екатеринбуржец рассказал «Медиазоне».

Никитина задержали ранее утром, и отвезли в отдел полиции на улице Фрунзе. Там на него составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России). В документе (есть в распоряжении «Медиазоны») указано, что в мае 2019 года мужчина оставил нецензурный комментарий к публикации правозащитного проекта «Апология протеста» о пострадавшем во время акции протеста, в котором «выразил неуважение» к президенту России.

В комментарии мужчина не называет ни имени, ни должности президента, а говорит о неком Х****. Полиция решила, что это про Путинаhttps://t.co/Uf2HMtpJJA — Медиазона (@mediazzzona) January 28, 2020

Из этого случая можно сделать следующие выводы:

Американская соцсеть уже перестала быть достаточно безопасным местом для свободного выражения своих мыслей, о чём говорят уже несколько прецедентов с привлечением к административной и уголовной ответственности, а приговор Владиславу Синице сигнализирует о том, что и в отношении публикаций в Twitter российские власти переступили некий психологический барьер в плане наказания за слова; Российские правоохранители своими действиями сами же оказывают властям «медвежью услугу», практически впечатывая в сознание пользователей те или иные оскорбительные мемы, персонализируя их такими вот сомнительными делами. Всё это напоминает старый анекдот про цензуру — «Не отпирайтесь, все и знают, кто у нас в стране… (актуальный эпитет вписать)«.

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